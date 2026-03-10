Plenitude e Methagora firmano una partnership quindicennale per l’approvvigionamento di biometano in Francia

Plenitude e Methagora, sviluppatore di soluzioni per il biometano e fornitore di gas, hanno firmato un accordo che consentirà a Plenitude di approvvigionarsi in Francia di 50 GWh di biometano all’anno per un periodo di 15 anni, in conformità con la normativa francese relativa al sistema dei Certificati di Produzione di Biometano (BPC)[1].

Nell’ambito della partnership, Methagora venderà a Plenitude biometano proveniente da diverse aree agricole diffuse in tutta la Francia. Grazie all'accordo, Plenitude si assicura così una fornitura annuale di biometano, contribuendo anche allo sviluppo di questo settore in Francia.

La partnership tra Plenitude e Methagora riflette l’impegno di lungo periodo di entrambe le società nel garantire volumi di biometano certificato al mercato francese. L’accordo si basa sul meccanismo legislativo BPC, leva fondamentale che consente ai produttori di investire, assicurando al contempo ai consumatori finali accesso ad energia certificata e prodotta localmente.

Plenitude è attiva in Francia nel mercato retail con quasi 1 milione di clienti e nel settore dell’energia da fonti rinnovabili con una capacità installata di circa 1 GW. La Società sta inoltre ampliando la propria presenza nel mercato nazionale delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici.

Methagora opera su siti di metanazione già esistenti che oggi valorizzano il biogas tramite cogenerazione[2], ammodernandone gli impianti grazie all’installazione di nuove apparecchiature come purificatori, compressori e valvole di espansione, che consentono la produzione di biometano.

[1] Introdotto dal governo francese attraverso la legge Clima e Resilienza, entrata in vigore il 24 agosto 2021, questo sistema mira a incoraggiare i fornitori di energia a integrare il biometano nel gas fornito alle famiglie.

[2] La cogenerazione è il metodo tradizionale di valorizzazione del biogas, che consiste nella produzione di calore ed elettricità.

Plenitude

Plenitude opera in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia rinnovabile con 5,8 GW di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete di circa 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società punta a superare i 10 GW di capacità rinnovabile installata e a raggiungere 11 milioni di clienti a livello globale. https://corporate.eniplenitude.com

Methagora

Methagora fa parte del Gruppo Seya, composto da cinque sussidiarie. L’obiettivo del Gruppo è realizzare progetti di metanazione agricola e garantire la produzione di biogas. L’ambizione di Methagora è liberare tutto il potenziale della produzione di biometano, sviluppando la produzione e l’utilizzo di questa energia verde in Francia e oltre i confini nazionali. Methagora è specializzata nel business dei processi di digestione anaerobica agricola e collabora con agricoltori e partner industriali per costruire un modello convergente di transizione energetica. Con cinque siti già convertiti, 35 GWh venduti e una capacità destinata a raddoppiare entro il 2026, Methagora si sta affermando come l'azienda di riferimento per supportare gli operatori della metanazione agricola nel passaggio all’iniezione di biometano.