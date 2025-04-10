Plenitude e Autostrade per l’Italia sottoscrivono un PPA di 10 anni

Plenitude ha firmato con Autostrade per l’Italia un Power Purchase Agreement della durata di 10 anni per la vendita dell’intera produzione di un impianto eolico di proprietà di Plenitude situato nel Comune di Banzi (Basilicata). L’impianto ha una capacità pari a 16 MW e una produzione di energia elettrica stimata in circa 390 GWh sull’intero periodo.

L’accordo prevede anche l’acquisto, da parte di Autostrade per l’Italia, delle garanzie di origine relative all’intera produzione dell’impianto, contribuendo così alla decarbonizzazione dei consumi di Autostrade per l’Italia.

“Siamo felici di annunciare la sottoscrizione di un Power Purchase Agreement con Autostrade per l’Italia. Questo accordo non solo conferma il ruolo di Plenitude come partner di riferimento per la stipula di Corporate PPA di lungo termine, ma rafforza anche il nostro impegno nell’accompagnare primarie aziende italiane nel loro percorso verso la transizione energetica”, ha dichiarato Alessandro Della Zoppa, Head of Renewables di Plenitude.



Plenitude è una Società controllata da Eni che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche a famiglie e imprese e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata al 2028 e oltre 15 GW al 2030.