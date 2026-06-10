Plenitude: nuovo impianto fotovoltaico al servizio degli stabilimenti di STAT

Le due Società hanno firmato un PPA (Power Purchase Agreement) on-site1 della durata di 15 anni

Plenitude realizzerà un nuovo impianto fotovoltaico da 890 kWp presso gli stabilimenti di STAT, azienda specializzata nella progettazione e produzione di componenti in lamiera stampata a freddo per il settore automotive, con sede a Poirino (Torino).

Una volta operativo, l’impianto alimenterà parte delle attività industriali del sito, coprendo una quota del fabbisogno energetico dello stabilimento, mentre l’energia eventualmente non autoconsumata sarà immessa in rete.

L’installazione è parte integrante di un’offerta di servizi energetici a tutto tondo che, insieme alla fornitura di energia, prevede un PPA on-site siglato dalle due Società, della durata di 15 anni. L’accordo consentirà a STAT di beneficiare di energia rinnovabile, a un prezzo fisso e predeterminato, prodotta dall’impianto fotovoltaico posizionato sul tetto dell’edificio e che contribuirà ad alimentare direttamente le attività industriali dell’azienda.

Il PPA on-site, inoltre, non prevede alcun investimento iniziale da parte del cliente. L’impianto verrà infatti interamente finanziato da Plenitude, che ne curerà la progettazione, la realizzazione, la gestione e la manutenzione, garantendone l’operatività per tutta la durata contrattuale. L’accordo prevede anche la possibilità per STAT di acquisire l’impianto prima della scadenza del PPA.

“Questo accordo consolida ulteriormente il ruolo di Plenitude come partner strategico per le aziende che scelgono soluzioni energetiche innovative e flessibili. I PPA si confermano uno strumento efficace per le imprese, che possono accedere a energia da fonti rinnovabili a condizioni stabili senza investimenti iniziali, contribuendo al proprio percorso di transizione energetica” ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude.

“Questo progetto rappresenta un passo concreto nel nostro percorso verso un modello produttivo sempre più sostenibile ed efficiente. La collaborazione con Plenitude ci consente di integrare energie rinnovabili nei nostri processi industriali, mantenendo al contempo una stabilità dei costi energetici e senza richiedere investimenti iniziali. È un’iniziativa perfettamente coerente con il nostro impegno verso l’innovazione e la responsabilità ambientale” ha dichiarato Alberto Durbiano, CEO di STAT.

1 Un PPA on site (Power Purchase Agreement) è un contratto di fornitura di energia rinnovabile pluriennale di medio-lungo periodo, in cui l'impianto del soggetto produttore è situato presso il sito dell’acquirente di energia rinnovabile.

Plenitude

Plenitude, Società Benefit controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa a oltre 11 milioni di clienti, ed una rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2030, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile a livello globale e 15 milioni di clienti.

STAT

STAT S.p.A. è un’azienda italiana specializzata nella progettazione e produzione di componenti in lamiera stampata a freddo per il settore automotive. Con sede a Poirino (Torino), l’azienda opera come partner strategico per primari costruttori e fornitori del comparto automobilistico, offrendo soluzioni ingegneristiche avanzate e processi produttivi altamente automatizzati.

STAT fa parte del BENACCHIO Group, realtà industriale attiva a livello internazionale nella lavorazione della lamiera e nella produzione di componenti e sistemi per l’automotive, energia, ferroviario, aerospaziale e agricoltura. All’interno del Gruppo, STAT contribuisce con competenze specifiche e un forte orientamento all’innovazione, alla qualità e alla sostenibilità dei processi produttivi.

L’azienda è impegnata in un percorso continuo di crescita e sviluppo tecnologico, con particolare attenzione all’efficienza energetica e alla riduzione dell’impatto ambientale delle proprie attività.