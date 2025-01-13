Plenitude completa in Texas la costruzione del suo più grande impianto di stoccaggio a batterie

Plenitude, attraverso la sua controllata Eni New Energy US, ha completato la costruzione dell’impianto di Guajillo, il sistema di stoccaggio a batterie più grande mai realizzato dalla Società.

Situato nel sud ovest del Texas nella contea di Webb, a circa 20 chilometri dalla città di Laredo, Guajillo ha una capacità di 200MW ed è equipaggiato con batterie agli ioni di litio LFP (litio ferro fosfato), capaci di immagazzinare in maniera efficiente l’elettricità prodotta dagli impianti di generazione e renderla disponibile quando è maggiore la richiesta del mercato.

L’impianto è stato costruito proprio accanto a uno dei più grandi parchi solari in esercizio di Plenitude, “Corazon Solar Farm”, anche per massimizzare le sinergie operative e consolidare la presenza della Società nell’area, dove opera su una superficie complessiva di circa 800 ettari.

L'entrata in esercizio commerciale dell'impianto è prevista per la metà del 2025. Guajillo avrà un ruolo importante per la stabilità della rete elettrica locale, contribuendo così all’efficienza del sistema energetico dell’intera regione, che sta sperimentando una fortissima crescita della generazione elettrica da fonti rinnovabili.

“Le grandi batterie agli ioni di litio sono una tecnologia in fase di rapida espansione, che abilita una sempre maggiore penetrazione delle energie rinnovabili nei sistemi elettrici. Il completamento di Guajillo posiziona Plenitude all’avanguardia anche in questo settore e consolida la nostra presenza nel grande mercato delle energie rinnovabili degli Stati Uniti, dove abbiamo raggiunto 1,5 GW di capacità installata” ha dichiarato Patrick Monino, Head of Plenitude Renewables North America e Managing Director di Eni New Energy US.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete capillare di quasi 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2027, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 8 GW di capacità rinnovabile a livello globale.