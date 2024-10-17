Plenitude avvia la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico da 220 MW a Villarino de los Aires in Spagna

L'impianto fotovoltaico, situato nella provincia di Salamanca, è uno dei maggiori della Castilla y León e si stima che produrrà oltre 400 GWh all'anno.

Villarino de los Aires (Salamanca), 17 Ottobre 2024 – Plenitude ha avviato a Villarino de los Aires (Salamanca, Spagna) la costruzione di un impianto fotovoltaico, con una capacità installata futura di 220 MW, che sarà tra i principali della regione di Castilla y León. Alla cerimonia di posa della prima pietra, tenutasi oggi, hanno partecipato rappresentanti del Governo Regionale di Castilla y León, del Comune e della Società.



Il parco si estende su un'area di circa 286 ettari e sarà collegato alla rete di trasmissione nazionale presso il nodo di Villarino de los Aires attraverso una linea sotterranea di media tensione di 3,2 km. L'impianto si avvarrà di 365.300 moduli bifacciali e si stima che produrrà oltre 400.000 MWh di elettricità all'anno.

Il parco solare sarà completato entro il 2025 con il supporto di Sterling & Wilson, una delle principali società di costruzione di impianti fotovoltaici a livello mondiale, in collaborazione con altre importanti aziende locali.

Inoltre, a tutela del territorio sono state attuate alcune misure come, ad esempio, la conservazione e la ricollocazione delle capanne rurali tra i moduli fotovoltaici, la salvaguardia dei corsi d'acqua naturali che attraversano l'area, la predisposizione di una recinzione di caccia che delimita le aree circostanti e il coordinamento attivo con le aziende agricole per garantire la compatibilità del progetto con il territorio.

“Il progetto di Villarino è un esempio virtuoso di integrazione con il territorio. Essere qui oggi, alla presenza di tutti gli attori coinvolti, è la prova concreta della nostra volontà di continuare con questo approccio collaborativo anche nei prossimi anni, in linea con la nostra strategia di business e di crescita nel Paese”, ha spiegato Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables e Managing Director di Plenitude in Spagna.

Con l’avvio della costruzione di questo parco a Villarino, Plenitude rafforza la propria presenza in Castilla y León, Regione in cui la Società è già presente con un impianto eolico con una capacità installata di circa 13 MW.

Plenitude attualmente gestisce in Spagna più di 440 MW di capacità installata di energia fotovoltaica ed eolica, con impianti situati oltre che in Castilla y León anche in Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha e Murcia e progetti attualmente in costruzione per un totale di circa 1GW in Andalusia (Siviglia e Granada), Castilla y León (Salamanca) ed Estremadura (Badajoz). Inoltre, la Società sta lavorando a nuovi progetti in diverse fasi di sviluppo per oltre 2 GW di capacità stimata.

Plenitude, società controllata da Eni, è attiva in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con oltre 3 GW di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di oltre 20.000 punti di ricarica installati per veicoli elettrici. Entro il 2027, l'azienda punta a raggiungere 11,5 milioni di clienti, oltre 8 GW di capacità rinnovabile e 40.000 punti di ricarica installati.