Plenitude avvia la costruzione di un nuovo impianto fotovoltaico da 90 MW in Spagna

L’impianto fotovoltaico di La Flota sarà realizzato con strutture a inseguimento solare e moduli bifacciali di ultima generazione; la costruzione sarà completata nel 2025 e, a regime, l’impianto si stima produrrà oltre 185 GWh all’anno.





La Società rafforza ulteriormente la propria attenzione al territorio contribuendo, inoltre, alla realizzazione di tre impianti fotovoltaici con una capacità di 200 kW sui tetti di altrettanti edifici pubblici a servizio esclusivo della comunità.

Plenitude ha avviato la costruzione di un nuovo impianto solare da 90 MW nella località di Fortuna, nella regione di Murcia, in Spagna. Alla cerimonia di inaugurazione dei lavori, che si è tenuta oggi, hanno partecipato anche rappresentanti del Governo, della Regione di Murcia e del Comune.

Il nuovo impianto si svilupperà su un'area di circa 120 ettari e sarà collegato alla rete di distribuzione attraverso una linea sotterranea di 6 km a 30 kV e una sottostazione elettrica a 30/132 kV. L’installazione sarà dotata di circa 150.000 moduli bifacciali montati su strutture a inseguimento solare, che si stima potranno garantire una produzione di oltre 185.000 MWh all'anno, contribuendo alla generazione di energia da fonti rinnovabili.

L’impianto sarà realizzato da Negratin, una delle principali aziende spagnole che operano a livello globale nell’ambito dell’energia rinnovabile, in collaborazione con contrattisti locali ed importanti produttori internazionali. di tecnologia solare. Durante questa fase l’alimentazione di energia elettrica del cantiere e dei servizi ausiliari sarà completamente da fonti rinnovabile grazie a un sistema di generazione fotovoltaica con batterie di accumulo.

“L'avvio della costruzione della centrale di La Flota conferma il nostro impegno nella transizione energetica in Spagna, promuovendo lo sviluppo di progetti rinnovabili che integrano innovazione e tecnologia con l’attenzione per il territorio. Il parco solare contribuirà alla decarbonizzazione del sistema energetico, generando anche benefici ambientali e socio-economici per la Regione di Murcia, in linea con la nostra strategia e il nostro piano di sviluppo nel Paese”, ha dichiarato Mariangiola Mollicone, Head of Renewables Western Europe e Managing Director Plenitude Renewables Spain.

Con questo nuovo progetto, Plenitude, infatti, rafforza il proprio impegno per la tutela della biodiversità e per il territorio.

In particolare, nell'impianto di La Flota saranno attuate misure per promuovere la biodiversità e la conservazione delle specie autoctone, come l'installazione di bug hotel per gli insetti impollinatori e la collocazione di cassette per la nidificazione. La Società gestirà anche un'area di oltre 160 ettari destinata alla conservazione dell'habitat dei rapaci e alla realizzazione di rifugi per rettili e piccoli anfibi.

Inoltre, in aggiunta alla centrale solare di La Flota, l'azienda finanzierà la costruzione di impianti fotovoltaici sui tetti di tre edifici pubblici con una capacità di 200 kW.

Plenitude, nella Regione di Murcia, ha già costruito e gestisce attualmente l'impianto solare di Cerrillares, nei comuni di Jumilla e Yecla, con una capacità installata di 50 MW. Questo progetto ha recentemente ricevuto il Certificato di Eccellenza in Sostenibilità dell'UNEF, un riconoscimento che sottolinea il lavoro dell'azienda e il suo impegno verso il raggiungimento dei più alti standard di integrazione sociale e ambientale e per lo sviluppo delle migliori pratiche di economia circolare.

Plenitude, società controllata da Eni, possiede attualmente circa 950 MW di capacità installata nel settore fotovoltaico ed eolico in Spagna, con impianti situati nelle Regioni di Galizia, La Rioja, Catalogna, Castilla-La Mancha, Murcia e Castilla y León. Inoltre, la Società ha avviato la costruzione di parchi solari per un totale di oltre 1.200 MW in Andalusia, Castilla y León ed Estremadura e sta sviluppando nuovi progetti attraverso diverse tecnologie rinnovabili per oltre 2 GW di capacità installata.

Plenitude

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con oltre 4 GW di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di oltre 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, l'azienda punta a raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata e oltre 11 milioni di clienti a livello globale.