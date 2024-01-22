Plenitude entra nella partnership BlueFloat Energy – Sener Renewable Investments per lo sviluppo di impianti eolici offshore in Spagna

La Società italiana, che integra la produzione di energia al 100% da fonti rinnovabili, la vendita di energia e servizi energetici ed una vasta rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, contribuisce alla partnership con la sua presenza sul mercato spagnolo, con l’esperienza nel settore eolico offshore europeo e con le sue competenze tecniche per lo sviluppo e la realizzazione di progetti complessi e su larga scala.





BlueFloat Energy, Sener Renewable Investments e Plenitude condividono l’impegno per lo sviluppo dell’eolico offshore in Spagna, a favore delle comunità locali, con benefici sociali, ambientali ed economici.



Plenitude ha siglato un accordo per l’ingresso nella partnership strategica con BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments per lo sviluppo di progetti eolici offshore in Spagna. Plenitude rafforzerà la joint venture, lanciata 3 anni fa da BlueFloat Energy e Sener Renewable Investments, che si conferma tra le principali del settore nel Paese con un portafoglio di circa 1,25 GW di progetti eolici offshore galleggianti in Galizia (Parque Nordés), Catalogna (Parc Tramuntana) e Isole Canarie (Parque Tarahal).

Plenitude condivide con BlueFloat Energy e Sener un approccio unico allo sviluppo dei progetti, a beneficio delle comunità locali, nel rispetto di tutti gli aspetti ambientali e sociali. In Spagna l'azienda ha parchi fotovoltaici ed eolici già operativi con una capacità installata complessiva di 430 MW, impianti in costruzione per 1 GW e più di 2 GW di progetti in via di sviluppo, oltre 300.000 clienti ai quali fornisce energia elettrica, servizi energetici e una rete di punti di ricarica per auto elettriche.

Plenitude opera in 15 Paesi, con un portafoglio di circa 3 GW di capacità rinnovabile in esercizio, e ha l’obiettivo di raggiungere i 7 GW entro il 2026 e oltre i 15GW entro il 2030.



Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “Grazie a questo accordo rafforziamo il nostro portafoglio eolico offshore e il nostro impegno nel settore delle rinnovabili in Spagna. Siamo lieti di avviare questa collaborazione con BlueFloat e Sener Renewable Investments per contribuire al processo di transizione energetica del Paese, attraverso una soluzione tecnologica innovativa e dal grande potenziale quale l’eolico offshore su fondazioni galleggianti. La crescita del settore delle rinnovabili è fondamentale per la nostra strategia, in linea con l’obiettivo della Società di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di fornire energia decarbonizzata a tutti i suoi clienti”.

Carlos Martín, Amministratore Delegato di BlueFloat Energy, ha dichiarato: “L'accordo con Plenitude rafforza la nostra partnership, grazie alla sua solida esperienza nello sviluppo e nella realizzazione di progetti di energia rinnovabile, alla sua forza finanziaria ed alle sue eccellenti competenze tecniche, che sono complementari all'esperienza di BlueFloat Energy nel settore eolico galleggiante e alle competenze ingegneristiche di Sener. Con l'ingresso di Plenitude, i nostri progetti compiono un significativo passo in avanti, consolidando la nostra posizione di leader nel settore dell'eolico offshore nel nostro mercato nazionale".

Miguel Domingo, Amministratore Delegato di Sener Renewable Investments, ha dichiarato: “Le tre società condividono un forte impegno a realizzare progetti eolici offshore in Spagna in modo sostenibile ed equo, considerando gli aspetti ambientali, sociali ed economici e l'integrazione a livello locale e regionale. Con Plenitude rafforziamo questo impegno".