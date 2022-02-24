Eni gas e luce - Plenitude amplia la propria capacità in esercizio e pipeline di sviluppo rinnovabile negli Stati Uniti

Eni New Energy US Inc acquisisce da BayWa r.e. un impianto fotovoltaico in esercizio da circa 266 MW e un progetto di stoccaggio da circa 200 MW/400 MWh in fase di sviluppo in Texas.

Eni gas e luce – Plenitude, attraverso la sua controllata statunitense Eni New Energy US Inc, amplia il proprio portafoglio di capacità rinnovabile negli Stati Uniti con l’acquisizione di due impianti in Texas per una capacità complessiva di 466 MW sviluppati dalla società di energia rinnovabile BayWa r.e.

Per Eni New Energy US Inc l’operazione è stata condotta da Novis Renewables LLC, la partnership tra Eni New Energy US Inc e Falck Renewables, esclusiva per gli Stati Uniti e dedicata allo sviluppo di progetti solari, eolici e di stoccaggio.

In particolare, Eni New Energy US, Inc. ha acquisito l’impianto fotovoltaico Corazon I da circa 266 MW situato nella Contea di Webb, in Texas (USA). L’impianto, in esercizio da agosto 2021 e dotato di moduli fotovoltaici bifacciali e inseguitori monoassiali, produrrà circa 500 GWh all’anno, consentendo una riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera equivalente a circa 250.000 ton/anno.

Nella stessa area, Eni New Energy US Inc ha anche acquisito il progetto di stoccaggio Guajillo, da circa 200 MW/400 MWh, in fase di sviluppo avanzato che, secondo le previsioni, sarà operativo prima della fine del 2023. Il progetto di stoccaggio di Guajillo utilizzerà le stesse infrastrutture di interconnessione dell’impianto fotovoltaico Corazon I e supporterà la rete locale stoccando energia quando la generazione di energia rinnovabile è elevata e rilasciandola quando è maggiormente necessaria per soddisfare i picchi di consumo.

“Queste transazioni ci permettono di compiere un significativo passo avanti nello sviluppo della nostra capacità nelle energie rinnovabili nel mercato statunitense, aggiungendo due asset di grande valore al nostro portafoglio. La combinazione di impianti fotovoltaici e impianti industriali di accumulo d’energia servirà a creare valore e a sostenere l’introduzione sempre più radicale dell’energia rinnovabile sul mercato. Negli Stati Uniti la nostra capacità installata e in costruzione ha già superato 0,8 GW e questo significa che siamo sulla buona strada per il superamento dell’obiettivo iniziale che ci eravamo dati solo 2 anni fa, quando siamo entrati nel mercato insieme a Falck Renewables, di raggiungere 1 GW entro il 2023 (0,8 GW in quota Eni gas e luce – Plenitude). Questa nuova capacità avvicina ulteriormente Plenitude ai suoi obiettivi di oltre 6 GW di capacità rinnovabile installata entro il 2025 e oltre 15 GW entro il 2030, a livello globale”, ha commentato Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Eni gas e luce - Plenitude.

Jonathan Koch, presidente di Novis Renewables, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che le nostre competenze nel campo dell’energia rinnovabile abbiano contribuito alla firma di questo accordo che fornirà energia solare pulita agli abitanti e alle imprese del Texas.”