Plenitude completa realizzazione di un nuovo parco eolico da 39 MW in Calabria

Plenitude ha completato la realizzazione di un nuovo parco eolico onshore da circa 39 MW nel comune di Borgia (Catanzaro), in Calabria.



L’impianto, costituito da nove aerogeneratori di ultima generazione, sarà operativo a partire da oggi e produrrà annualmente 84 GWh di energia elettrica, pari al fabbisogno annuale di oltre 30.000 famiglie[1].

Questo parco eolico va ad arricchire il portafoglio di impianti per la produzione di energia rinnovabile di Plenitude in Italia, dove la Società ha attualmente circa 1GW di capacità installata.

Paolo Bellucci, Responsabile Rinnovabili di Plenitude Italia, ha commentato: “Il completamento del parco di Borgia rappresenta un ulteriore passo avanti lungo il nostro percorso di crescita nel settore delle rinnovabili e ribadisce il nostro impegno per fornire energia verde ai nostri clienti in Italia. Riteniamo che l’eolico sia in grado di dare un importante contributo sia alla transizione energetica, sia al raggiungimento degli obiettivi di neutralità carbonica di Plenitude al 2040, per fornire energia completamente decarbonizzata ai nostri clienti”.

Plenitude è una Società controllata da Eni che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la vendita di energia e soluzioni energetiche a famiglie e imprese e un’ampia rete di punti di ricarica per veicoli elettrici. L’azienda ha l’obiettivo di raggiungere oltre 8 GW di capacità rinnovabile installata al 2027 e oltre 15 GW al 2030.

[1] Calcolo basato sul consumo medio annuo stimato di elettricità in Italia pari a 2.700 kWh/anno secondo i dati pubblicati da Arera nella Relazione Annuale 2023.