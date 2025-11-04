Plenitude: completato l'ingresso dei fondi Ares nel capitale sociale

Plenitude comunica il perfezionamento dell’operazione, annunciata lo scorso 23 giugno, relativa all’ingresso nel proprio azionariato dei fondi Ares Alternative Credit, affiliati ad Ares Management Corporation (“Ares”) (NYSE:ARES), attraverso l’acquisizione di una quota pari al 20%.

La quota corrisponde a un controvalore di 2 miliardi di euro, sulla base di un equity value della società pari a 10 miliardi di euro, ed un enterprise value di oltre 12 miliardi di euro. La transazione è stata approvata dalle autorità competenti.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha commentato: “Oggi Ares entra ufficialmente a far parte dell’azionariato di Plenitude, affiancando Eni ed Energy Infrastructure Partners. L’ingresso di un nuovo investitore rappresenta un’ulteriore conferma dell’attrattività del nostro distintivo modello e ne sottolinea al contempo il valore creato nel tempo. Siamo certi che, insieme, proseguiremo con determinazione nel percorso di crescita condiviso”.

Stefano Questa, Partner e Co-Head di European Alternative Credit, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver completato il nostro investimento in Plenitude e di continuare la collaborazione con Stefano e il resto del team di Plenitude ed Eni in vista della prossima fase di crescita”.

Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di oltre 22.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.