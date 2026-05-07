Plenitude pubblica il bilancio di esercizio 2025 e il suo nuovo Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto

Plenitude ha pubblicato oggi il Bilancio di esercizio 2025 (link), insieme al “Report di Sostenibilità e Relazione di Impatto”, disponibile online sul sito aziendale (link).

Durante lo scorso anno, Plenitude ha confermato il proprio percorso di crescita consolidando un modello di business integrato, capace di coniugare sviluppo economico e transizione energetica. Rispetto al 2024, la Società ha aumentato del 40% la capacità installata da fonti rinnovabili, rafforzando il suo posizionamento anche nei settori della vendita di energia e della mobilità elettrica.

Un’evoluzione che testimonia la solidità del modello distintivo di Plenitude e la capacità di generare valore nel lungo periodo, ottenendo solidi risultati economici, con un EBITDA proforma pari a circa €1,1 miliardi.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha dichiarato: “I risultati del 2025 confermano la distintività di Plenitude: una crescita robusta, capace di integrare performance economica e attenzione alla sostenibilità, grazie al nostro modello, fondato sulle persone, sull’innovazione e su una visione di lungo periodo. Continuiamo a contribuire alla transizione energetica, facendo leva sull’integrazione tra rinnovabili, retail e mobilità elettrica”.

Plenitude, Società Benefit controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa a oltre 11 milioni di clienti, ed una rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2030, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile a livello globale e 15 milioni di clienti.