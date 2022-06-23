L’offerta pubblica iniziale delle azioni Plenitude è stata posticipata in ragione delle attuali condizioni di mercato

Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (“Plenitude”) comunica che l’azionista Eni S.p.A (“Eni”) ha annunciato la decisione di posticipare l’offerta pubblica iniziale (“IPO”) delle azioni ordinarie di Plenitude, per la quotazione sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Dall’annuncio da parte di Plenitude ed Eni dell’Intention to Float, lo scorso 9 giugno, le condizioni di mercato si sono deteriorate. Malgrado Plenitude abbia riscontrato da parte degli investitori un forte e diffuso interesse, nonché un significativo consenso sulla sua strategia, è stato valutato che la volatilità e l’incertezza che attualmente coinvolgono i mercati richiedano un’ulteriore fase di monitoraggio.

Plenitude continuerà quindi a monitorare il mercato e a sviluppare la propria strategia di offerta di un’energia decarbonizzata a tutti i propri clienti, attraverso lo sviluppo degli investimenti nelle rinnovabili e nella mobilità elettrica.

Disclaimer:

Il presente documento è un annuncio e non un prospetto ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 (il “Regolamento Prospetto”), e come tale non costituisce un’offerta di vendita o la sollecitazione di un’offerta di acquisto di titoli di Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit (la “Società”). È prevista l’approvazione da parte della Consob di un prospetto informativo redatto ai sensi del Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato (UE) 2019/980 della Commissione, del Regolamento Delegato (UE) 2019/979 della Commissione (il “Regolamento Delegato”), del Decreto Legislativo n. 58/1998 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato (il “Testo Unico della Finanza”) e del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), nonché la messa a disposizione di tale prospetto in conformità ai requisiti del Regolamento Prospetto, del Regolamento Delegato, del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Emittenti. Qualsiasi offerta al pubblico di strumenti finanziari che possa essere considerata effettuata ai sensi della presente comunicazione in qualsiasi Stato membro dell’UE diverso dall’Italia è rivolta esclusivamente agli investitori qualificati (ai sensi dell’articolo 2(1)(e) del Regolamento Prospetto) in tale Stato membro.

Il presente annuncio non costituisce né fa parte di alcuna offerta o invito a vendere o emettere, né di alcuna sollecitazione di offerte di acquisto o sottoscrizione di azioni o altri titoli, né esso (o parte di esso), o il fatto della sua distribuzione, deve costituire la base di, o essere invocato in relazione a, qualsiasi contratto a tal fine. In alcuni ordinamenti, l’offerta e la distribuzione di questo annuncio e di altre informazioni in relazione all’offerta possono essere limitate dalla legge e le persone in possesso di questo annuncio o di qualsiasi documento o altra informazione cui si fa riferimento devono informarsi e osservare tali restrizioni. Il mancato rispetto di tali restrizioni può costituire una violazione delle leggi di tali ordinamenti.

La presente comunicazione è diretta solo a persone (A) negli Stati membri dello Spazio Economico Europeo (“SEE”) qualificabili come “investitori qualificati” ai sensi del Regolamento Prospetto (“Investitori Qualificati”); (B) nel Regno Unito, ove tali persone (i) siano “investitori qualificati” ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento Prospetto, quale parte del diritto interno in virtù dell’European Union (Withdrawal) Act 2018 (l’“EUWA”) (il “Regolamento Prospetto UK”) che sono: (a) investitori professionali che rientrano nell’articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l’“Order”); (b) soggetti con risorse finanziarie ingenti e altre entità che rientrano nell'articolo 49, paragrafo 2, lettere da a) a d), dell’Order, a cui può essere legittimamente fatta comunicazione; o c) persone che rientrano in un'altra deroga all'ordinanza (le persone di cui al punto (B), i “Soggetti Rilevanti”); (C) fuori dagli Stati Uniti d’America, ove tali persone siano “investitori istituzionali” ai sensi del Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, come modificato e (D) negli Stati Uniti d’America, ove tali persone siano “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello U. S. Securities Act del 1933, come modificato.

Le informazioni non devono essere utilizzate o fatte valere (i) nel Regno Unito, da persone che non siano Soggetti Rilevanti, (ii) in qualsiasi stato membro dello Spazio Economico Europeo, da persone che non siano Investitori Qualificati, (iii) al di fuori degli Stati Uniti d’America, da persone che non siano “investitori istituzionali” ai sensi della Regulation S dello U. S. Securities Act del 1933, e successive modifiche e (iv) negli Stati Uniti d’America, da persone che non siano “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della Rule 144A dello U. S. Securities Act del 1933, e successive modifiche. Qualsiasi investimento o attività di investimento a cui si riferiscono le informazioni è disponibile solo per, o sarà intrapresa solo con, (i) Persone Rilevanti nel Regno Unito, e (ii) Investitori qualificati in qualsiasi stato membro dello Spazio economico europeo, (iii) “investitori istituzionali” ai sensi del regolamento S dello U. S. Securities Act del 1933, come modificato, al di fuori degli Stati Uniti d’America e (iv) “Qualified Institutional Buyers” ai sensi della regola 144A dello U. S. Securities Act del 1933, come modificato, negli Stati Uniti d’America.

Qualsiasi attività di investimento a cui si riferisce questa comunicazione sarà disponibile solo per e sarà intrapresa solo con persone appartenenti alle predette categorie.

Chiunque non faccia parte di una delle predette categorie non deve agire o fare affidamento su questo documento o su qualsiasi suo contenuto.

Né questo annuncio, né alcuna copia di esso può essere preso, trasmesso o distribuito, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone, o a qualsiasi persona in uno di tali ordinamenti o in qualsiasi altro ordinamento in cui farlo costituirebbe una violazione delle leggi di tale ordinamento. I titoli cui si fa riferimento nel presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi delle leggi vigenti in materia di titoli in Australia, Canada, Giappone e, fatte salve alcune eccezioni, non possono essere offerti o venduti in Australia, Canada, Giappone o a qualsiasi residente o cittadino di Australia, Canada, Giappone.

Questo annuncio non costituisce un’offerta di vendita o una sollecitazione di un’offerta di acquisto o sottoscrizione di titoli negli Stati Uniti d’America. Nessun titolo della Società è stato registrato ai sensi del Securities Act del 1933, come modificato, e la Società non intende registrare nessuno titolo negli Stati Uniti d’America o condurre un’offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d’America. Non ci sarà alcuna offerta pubblica dei titoli negli Stati Uniti d’America o altrove.

Questo annuncio non costituisce una raccomandazione riguardante l’offerta o le azioni della Società. Il prezzo e il valore dei titoli possono scendere così come salire. La performance passata non può essere utilizzata come guida per prevedere la performance futura. Le informazioni contenute nel presente annuncio o in qualsiasi altro documento relativo all’offerta non possono essere considerate una guida alla performance futura. I potenziali investitori dovrebbero consultare, nella misura che ritengono necessaria, un consulente professionale in materia di investimenti, affari, fiscale e/o legale in merito all’idoneità dell’offerta per la persona interessata.

L’eventuale acquisto di azioni della Società nell’ambito dell’offerta deve essere effettuato esclusivamente sulla base delle informazioni contenute nei documenti d’offerta e nel prospetto che sarà approvato dalla Consob ai fini dell’ammissione alle negoziazioni sull’EXM. L’approvazione del prospetto da parte della Consob non costituisce una valutazione della solidità economica e finanziaria dell’operazione e della qualità o solvibilità della Società. Nessuna persona può o deve fare affidamento, per qualsiasi fine, sulle informazioni contenute nel presente annuncio o sulla loro completezza, accuratezza o correttezza. Le informazioni contenute in questo annuncio sono soggette a modifiche.

Alcune cifre contenute in questo documento, comprese le informazioni finanziarie, sono state soggette a rettifiche di arrotondamento. Di conseguenza, in alcuni casi, la somma o la variazione percentuale delle cifre contenute in questo documento potrebbe non essere esattamente conforme alla cifra totale indicata.

Nessuna delle banche che agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners nel contesto della potenziale offerta pubblica iniziale (i “Managers”) e nessuno dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti accetta alcuna responsabilità o dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, in merito alla verità, accuratezza o completezza delle informazioni contenute nel presente annuncio (o se qualsiasi informazione sia stata omessa dall’annuncio) o qualsiasi altra informazione relativa alla Società, alle sue controllate o collegate, sia scritta, orale o in forma visiva o elettronica, e in qualsiasi modo trasmessa o resa disponibile o per qualsiasi perdita derivante da qualsiasi uso di questo annuncio o del suo contenuto o altrimenti derivante in relazione ad esso. Nulla di quanto contenuto nel presente documento è, o deve essere considerato, una promessa o una dichiarazione da parte dei Managers o dei loro rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti, sia per il passato che per il futuro.

Nessuno dei Managers o dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti si assume alcuna responsabilità per la sua accuratezza, completezza o verifica e di conseguenza i Managers e ciascuno dei rispettivi amministratori, funzionari, dipendenti, consulenti o agenti declinano, nella misura massima consentita dalla legge applicabile, ogni e qualsiasi responsabilità derivante da illecito civile, contratto o altro che potrebbero altrimenti essere ritenuti responsabili rispetto a questo annuncio o a qualsiasi dichiarazione. I Managers agiscono ciascuno esclusivamente per la Società e per Eni nell’operazione di cui al presente annuncio e per nessun altro in relazione a qualsiasi operazione menzionata nel presente annuncio e non considereranno nessun altro soggetto (destinatario o meno del presente annuncio) come cliente in relazione a tale operazione e non saranno responsabili nei confronti di nessun altro soggetto per la fornitura delle protezioni previste per i rispettivi clienti, o per la consulenza a tale soggetto sul contenuto del presente annuncio o in relazione a qualsiasi operazione di cui al presente annuncio.

Esclusivamente ai fini dei requisiti di governance del prodotto contenuti all’interno di: (a) Direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, come modificata (“MiFID II”); (b) Articoli 9 e 10 della Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione che integra la MiFID II; e (c) le misure di attuazione locali; e/o (d) (se applicabile, agli investitori e alle imprese del Regno Unito) le disposizioni relative all’attuazione della direttiva 2014/65/UE e della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento Europeo, che è parte del diritto del Regno Unito in virtù dell'EUWA ( “Leggi UK MiFID” insieme con la MiFID II , i “Requisiti di governance del prodotto MiFID II”), e declinando ogni e qualsiasi responsabilità, derivante da illecito civile, contratto o altro, che qualsiasi “produttore” (ai fini dei Requisiti di governance del prodotto MiFID II) possa altrimenti avere in relazione a ciò, le azioni della Società sono state soggette a un processo di approvazione del prodotto, che ha determinato che tali azioni siano: (i) compatibili con un mercato target finale di investitori al dettaglio e investitori che soddisfano i criteri di clienti professionali e controparti idonee, ciascuno come definito nella MiFID II e nelle Leggi UK MiFID (se applicabile); e (ii) idonee alla distribuzione attraverso tutti i canali di distribuzione consentiti dalla MiFID II e dalle Leggi UK MiFID (se applicabile) in tale mercato target (la “Valutazione del mercato target”). Nonostante la Valutazione del mercato target, i distributori devono tenere presente che: il prezzo delle azioni della Società può diminuire e gli investitori potrebbero perdere tutto o parte del loro investimento; le azioni della Società non offrono alcun reddito garantito e nessuna protezione del capitale; e un investimento nelle azioni della Società è compatibile solo con gli investitori che non hanno bisogno di un reddito garantito o di una protezione del capitale, che (da soli o in collaborazione con un appropriato consulente finanziario o di altro tipo) sono in grado di valutare i meriti e i rischi di tale investimento e che hanno risorse sufficienti per poter sostenere eventuali perdite che potrebbero derivarne. La valutazione del mercato target non pregiudica i requisiti di qualsiasi restrizione contrattuale, legale o regolamentare di vendita in relazione all’offerta.

Inoltre, si nota che, nonostante la Valutazione del mercato target, i Managers procureranno solo investitori che soddisfino i criteri di clienti professionali e controparti idonee.

A scanso di equivoci, la Valutazione del mercato target non costituisce (a) una valutazione di idoneità o adeguatezza ai fini della MiFID II o delle Leggi UK MiFID (se applicabile); o (b) una raccomandazione a qualsiasi investitore o gruppo di investitori di investire, acquistare o intraprendere qualsiasi altra azione rispetto alle azioni della Società. Ogni distributore ha la responsabilità di effettuare la propria valutazione del mercato target rispetto alle azioni della Società e di determinare i canali di distribuzione appropriati.

Le informazioni qui contenute contengono dichiarazioni previsionali. Tutte le dichiarazioni diverse dalle dichiarazioni di fatti storici incluse nel presente documento sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali forniscono le attuali aspettative, stime, previsioni e proiezioni della Società relative alla sua condizione finanziaria, ai risultati delle operazioni, ai piani, agli obiettivi, alle prestazioni future e agli affari, nonché ai settori in cui la Società opera, così come le convinzioni e i presupposti dell’amministrazione della Società. In particolare, certe dichiarazioni riguardo agli obiettivi di gestione, alle tendenze nei risultati delle operazioni, ai margini, ai costi, al ritorno sul capitale netto, alla gestione del rischio e alla concorrenza tendono ad essere di natura previsionale. Queste dichiarazioni possono includere, senza limitazione, qualsiasi dichiarazione preceduta da, seguita da o comprendente parole come “obiettivo”, “credere”, “prevedere”, “scopo”, “intenzione”, “obiettivo”, “può”, “anticipare”, “stimare”, “piano”, “progetto”, “cercare”, “volontà”, “può avere”, “probabile”, “dovrebbe”, “sarebbe”, “potrebbe” e altre parole e termini di significato simile o il loro negativo. Tali dichiarazioni previsionali coinvolgono i rischi conosciuti e sconosciuti, le incertezze ed altri fattori importanti oltre il controllo dell’azienda che potrebbero indurre i risultati, la prestazione o i successi reali della Società ad essere materialmente differenti dai risultati, dalla prestazione o dai successi previsti espressi o impliciti da tali dichiarazioni previsionali. Tali dichiarazioni previsionali sono basate su numerosi presupposti per quanto attiene le strategie commerciali presenti e future della Società e l’ambiente in cui opererà in futuro. Di conseguenza, i risultati reali della Società possono differire materialmente e negativamente da quelli espressi o impliciti in tutte le dichiarazioni previsionali. Non sono né dichiarazioni di fatti storici né garanzie di prestazioni future. L’azienda pertanto mette in guardia dal fare affidamento su una qualsiasi di queste dichiarazioni previsionali.