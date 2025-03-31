Plenitude: perfezionato l'aumento della partecipazione di EIP nel capitale sociale

Plenitude comunica il perfezionamento dell’operazione, annunciata lo scorso 11 novembre, relativa all’aumento della partecipazione nel proprio capitale sociale da parte di Energy Infrastructure Partners (‘EIP’), fondo svizzero specializzato sui megatrend dell'industria energetica, che raggiunge così una quota complessiva pari al 10%.

L’incremento della partecipazione di EIP è avvenuto attraverso un aumento di capitale di circa 209 milioni di euro che, tenuto conto dei 588 milioni di euro versati a marzo 2024, porta l’investimento complessivo a circa 800 milioni di euro. L’Equity Value ad esito dell’operazione è di circa 8 miliardi di euro con un Enterprise Value di oltre 10 miliardi di euro. L’operazione è stata approvata dalle autorità competenti.

Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude, ha commentato: “Con soddisfazione annunciamo il completamento di questa operazione, che rafforza ulteriormente la solidità finanziaria della società. Continuiamo il percorso di crescita di Plenitude verso la transizione energetica, forti di un modello di business che anche nel 2024 si è confermato vincente e ci ha consentito di raggiungere e superare gli obiettivi che ci eravamo posti”.

“L’aumento della partecipazione di EIP in Plenitude riflette la nostra fiducia nel modello di business integrato della Società, che unisce produzione di energia da fonti rinnovabili, vendita di soluzioni energetiche e mobilità elettrica. Nell'ultimo anno, Plenitude ha dimostrato ancora una volta la capacità di superare i propri obiettivi nel percorso verso la transizione energetica. Siamo lieti di proseguire la nostra collaborazione con Eni e Plenitude con l’obiettivo di dare continuità a questa crescita”, ha dichiarato Tim Marahrens, Partner di EIP.

Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da oltre 4 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con più di 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di oltre 21.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici. La Società ha l’obiettivo di raggiungere al 2028 10 GW di capacità rinnovabile installata e oltre 11 milioni di clienti.