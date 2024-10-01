Plenitude lancia "On the Road", la nuova identità dei servizi per la mobilità elettrica

Milano, 1 ottobre 2024 - Plenitude segna un ulteriore passo avanti nella mobilità elettrica con il lancio di "On the Road", che unifica sotto un’unica identità tutte le soluzioni per la ricarica, sia domestiche che su strada, consolidando il processo di integrazione di Be Charge all'interno dell'azienda.

A partire dal 15 ottobre infatti, Be Charge, la Società di Plenitude dedicata alle soluzioni per la mobilità elettrica, trasformerà la propria app in “Plenitude On the Road”, con un design ottimizzato e un'esperienza di ricarica che continuerà a evolversi grazie a servizi sempre più innovativi. Contestualmente, la rete degli oltre 20.000 punti di ricarica presenti in Italia e in Europa adotterà un look rinnovato, in linea con il brand Plenitude. Infine, il sito Be Charge sarà migrato sul portali corporate e commerciale di Plenitude.

Questa evoluzione ha l’obiettivo di contribuire all'accelerazione dello sviluppo della mobilità elettrica di Plenitude in Italia e all’estero, in particolare in quei paesi dove la Società è già presente sul mercato con le proprie soluzioni energetiche per famiglie e imprese.

“Il lancio di 'On the Road' rappresenta una tappa significativa nel sostenere in modo integrato lo sviluppo della mobilità elettrica. Unificando le nostre soluzioni di ricarica sotto un’unica identità, vogliamo rafforzare il nostro messaggio, offrendo agli automobilisti non solo un’esperienza sempre più affidabile e intuitiva, ma rendendo al contempo le nostre soluzioni più riconoscibili e accessibili. La nuova veste grafica, caratterizzata dalla linea che richiama la strada, simboleggia fluidità e dinamismo, riflettendo i valori di innovazione che contraddistinguono Plenitude. Questo cambiamento non solo consolida la nostra posizione nella transizione energetica, ma segna anche un ulteriore passo avanti nell'integrazione di Be Charge in Plenitude, testimonianza del nostro impegno costante nel promuovere l’adozione della mobilità elettrica, sia in Italia che nel resto d’Europa", ha dichiarato Paolo Martini Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e CEO di Be Charge.

Plenitude fornisce energia a circa 10 milioni di clienti europei con l’obiettivo di raggiungere 11,5 milioni di clienti entro il 2027. Nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili la Società punta, inoltre, a raggiungere oltre 8 GW di capacità installata al 2027 e oltre 15 GW al 2030. Plenitude è, inoltre, tra i leader nell’ambito della mobilità elettrica, con l’obiettivo di raggiungere 40.000 punti entro il 2027.