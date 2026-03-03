Plenitude e Pininfarina insieme per un nuovo design delle aree di ricarica per veicoli elettrici

Plenitude, attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, ha siglato con Pininfarina una partnership strategica finalizzata a trasformare il design delle aree ove sono presenti le proprie infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici. La collaborazione mira a ridefinire gli spazi delle future istallazioni, coniugando funzionalità, estetica, semplicità d’uso, trasparenza e qualità dei servizi erogati per la mobilità elettrica.

L’accordo prevede la progettazione, lo sviluppo e la definizione di un nuovo design di stazioni di ricarica innovative, concepite come spazi distintivi e facilmente riconoscibili, capaci di adattarsi con flessibilità ai diversi contesti urbani e territoriali. Il progetto includerà, inoltre, l’ideazione di servizi aggiuntivi pensati per valorizzare il tempo di sosta degli e-driver presso le aree di ricarica. Il design degli hub sarà curato da Pininfarina, con particolare attenzione alla qualità dei materiali, all’ergonomia e all’integrazione armoniosa nell’ambiente circostante.

La collaborazione nasce da valori condivisi e dalla volontà di coniugare le competenze di Plenitude nel campo della tecnologia e di Pininfarina negli ambiti dell’architettura e del design.

Inoltre, la partnership comprende l’installazione di quattro punti di ricarica Plenitude On The Road (due a corrente alternata (AC) con una potenza fino a 22 kW e due a corrente continua (DC) con una potenza fino a 50 kW) presso la sede di Pininfarina di Cambiano (TO) e si inserisce nel più ampio percorso di evoluzione ESG della design house e nel suo impegno concreto verso la transizione ecologica.

L’iniziativa testimonia la volontà di Plenitude e Pininfarina di contribuire attivamente allo sviluppo di una mobilità elettrica sempre più sostenibile e innovativa anche dal punto di vista del design. La collaborazione, fondata su una visione comune orientata al futuro della mobilità elettrica, consentirà agli ospiti della sede di Cambiano di accedere a soluzioni di ricarica efficienti e integrate.

Paolo Martini, Head of E-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, ha dichiarato “La collaborazione con Pininfarina unisce due protagonisti dell’industria del nostro Paese, con competenze riconosciute in Italia e all’estero. Siamo in una fase di transizione profonda, la tecnologia evolve rapidamente e questo accordo contribuirà a cambiare il modo in cui viviamo i luoghi della ricarica con l’obiettivo di offrire agli e-driver servizi sempre più personalizzati e adattabili alle loro esigenze.”

Paolo Dellachà, Amministratore Delegato di Pininfarina: “Questa partnership conferma l’impegno di Pininfarina nel contribuire a ridisegnare la mobilità del futuro. Dalla nostra prima vettura elettrica negli anni ’70 fino alle più recenti innovazioni nel design, nell’architettura e nella user experience, mettiamo le nostre competenze multidisciplinari al servizio di soluzioni che migliorano la vita delle persone. Insieme a Plenitude vogliamo trasformare le aree di ricarica in spazi sempre più accoglienti, riconoscibili e integrati armoniosamente nel territorio, perché crediamo che il design sia un vero motore di progresso e un acceleratore del cambiamento”.

Plenitude

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di circa 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.

Pininfarina

Icona globale dello stile italiano, Pininfarina è riconosciuta per la sua capacità unica di creare bellezza senza tempo attraverso i suoi valori di eleganza, purezza e innovazione. Fondata nel 1930, Pininfarina è un Gruppo di servizi internazionale, espressione suprema dello stile automobilistico e realtà consolidata nell’industrial ed experience design, nell’architettura, nella nautica e nella mobilità oltre l’automotive. Un Gruppo con 500 dipendenti, sedi in Italia, Germania, Cina e Stati Uniti e quotato in Borsa dal 1986. In oltre nove decenni, Pininfarina ha disegnato più di 1.450 progetti automobilistici e di mobilità e oltre 750 progetti di prodotto e architettura, ricevendo oltre 90 premi internazionali di design negli ultimi 10 anni