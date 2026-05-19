Plenitude attiva nuovo hub di ricarica per veicoli elettrici presso l’Outlet FoxTown Factory Stores in Svizzera

Plenitude, attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, annuncia l’attivazione di un nuovo hub di ricarica ad alta potenza per veicoli elettrici presso l’Outlet FoxTown a Mendrisio, in Canton Ticino, uno dei principali poli commerciali della Svizzera italiana.

Il sito è dotato di 3 colonnine Ultra Fast con potenza fino a 400 kW e 4 colonnine con potenza fino a 100 kW, per un totale di 17 punti di ricarica. L’infrastruttura, caratterizzata da potenze differenziate, è stata progettata per garantire un servizio flessibile, in grado di rispondere alle esigenze sia di chi effettua soste brevi, sia di chi trascorre più tempo all’interno del centro commerciale.

Il nuovo hub, il più grande di Plenitude in Svizzera, rafforza la presenza della Società nel Paese. Situato in un’area ad alto afflusso di visitatori internazionali, il sito risponde alle esigenze di mobilità elettrica di una platea di e‑driver provenienti da diverse nazioni, offrendo una soluzione di ricarica affidabile e ad alte prestazioni.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 11 milioni di clienti ed un’ampia rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Inoltre, attraverso l’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica, l’app Plenitude On The Road offre accesso a circa 600 mila punti di ricarica distribuiti in tutta Europa, di cui 15 mila in Svizzera e 74 mila in Italia.