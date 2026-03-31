Plenitude espande la propria infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici in Spagna

Plenitude, attraverso la sua controllata Plenitude On The Road, contribuirà alla realizzazione del primo corridoio di colonnine per la ricarica ultrarapida lungo l’AP-9 in Spagna, nella Regione della Galizia. La Società, grazie all’accordo firmato con Autopistas del Atlántico, prevede di installare e gestire 42 punti di ricarica ultrafast con una potenza fino a 300 kW situati in 5 delle 7 aree di servizio dell’autostrada: O Salnés, Compostela, Ameixeira nord e sud e Miño. I punti di ricarica installati presso le stazioni di Ameixeira nord e sud saranno tra i primi a entrare in funzione.

Il progetto per l'installazione di infrastrutture di ricarica ultrarapida ha l’obiettivo di promuovere la diffusione della mobilità elettrica in Galizia.

Paolo Martini, Head of e-Mobility Recharge Solutions di Plenitude e Amministratore Delegato di Plenitude On The Road, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di aver siglato questo accordo, attraverso il quale vogliamo contribuire alla diffusione della mobilità elettrica lungo una delle arterie principali della Galizia, offrendo agli e-driver soluzioni di ricarica all’avanguardia e un servizio di alta qualità. La partnership è in linea con la strategia di Plenitude di ampliare la propria rete di ricarica ultrarapida sulle direttrici autostradali più importanti, anche in altri Paesi europei.”

I 220 chilometri dell'Autostrada Atlantica, gestiti da Autopistas del Atlántico in virtù della concessione conferita da parte del Ministero dei Trasporti, fanno parte della rete europea di strade ad alta percorrenza (E1).

L'installazione di tutte le stazioni di ricarica è prevista entro la fine del 2026 e la loro entrata in funzione sarà programmata per ciascuna area di servizio in base ai tempi di approvazione dei permessi e delle licenze richiesti alle diverse amministrazioni pubbliche e alle autorità competenti.

Plenitude On The Road è un operatore integrato nel settore della ricarica di veicoli elettrici in Spagna e in altri Paesi europei, con 23.000 punti di ricarica installati. Inoltre, l’app Plenitude On The Road permette di accedere a circa 600mila punti di ricarica in tutta Europa.

In Spagna, Plenitude ha raggiunto circa 1.700 MW di capacità installata e sta crescendo anche nel mercato retail del Paese, con 500.000 clienti.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.