Plenitude e Zurich rinnovano la partnership e lanciano la nuova polizza parametrica “Zurich Meteo Protetto”

Prosegue e si rafforza la collaborazione tra Plenitude e Zurich, avviata nel 2019, con una nuova partnership pluriennale che si arricchisce di una nuova soluzione assicurativa.

Zurich Meteo Protetto è la nuova polizza parametrica con durata biennale rivolta ai nuovi clienti luce e gas di Plenitude che prevede l’emissione di un indennizzo automatico, fino a 145€/anno1, in caso di una variazione significativa delle temperature rispetto alle medie storiche registrate nella località in cui sono attivi i servizi di fornitura energetica.

La misurazione sarà effettuata da Exante, partner tecnologico di Zurich, che analizzerà e certificherà i dati meteorologici per verificare il superamento dei parametri predefiniti2. Il cliente potrà monitorare le misurazioni ed il diritto all’indennizzo attraverso un portale dedicato.

Vincenzo Viganò, Direttore Retail Italian Market di Plenitude, ha dichiarato: “Siamo lieti di proseguire e ampliare la nostra partnership con Zurich, che ci ha permesso in questi anni di offrire servizi innovativi che aiutino nella migliore gestione dell’energia. La polizza Zurich Meteo Protetto va ad arricchire il nostro portafoglio con l’obiettivo di mettere a disposizione dei nostri clienti una gamma di soluzioni sempre più completa”.

Michele Colio, Head of Distribution, Marketing and Customer ha dichiarato: “Il rinnovo della partnership con Plenitude conferma una collaborazione strategica orientata a offrire soluzioni concrete a supporto delle famiglie. Con Zurich Meteo Protetto rafforziamo il nostro impegno nel promuovere la resilienza economica attraverso una protezione semplice e trasparente che contribuisce a una maggiore stabilità delle spese energetiche in un contesto climatico ed economico in continua evoluzione”.

Nel quadro del nuovo accordo, le due Società proseguiranno nello sviluppo di soluzioni semplici, trasparenti e accessibili pensate per i clienti Plenitude, per rispondere in modo sempre più efficace alle loro esigenze.

La rinnovata collaborazione conferma la solidità di una partnership strategica orientata allo sviluppo di un portafoglio di soluzioni assicurative innovative e integrate, a supporto dell’evoluzione dell’offerta di prodotti e servizi energetici di Plenitude.

[1] La polizza è offerta in omaggio nell’ambito di una operazione a premi valida dal 14 aprile al 3 maggio 2026. Le condizioni della polizza sono dettagliate nel regolamento disponibile al sito https://eniplenitude.com/content/dam/plenitude-it/documenti/pdf/promo/regolamenti/zurich/Regolamento_polizza_parametrica_zurich.pdf

[2] Tutti i dettagli sul metodo di calcolo sono presenti all’art. 12 del Regolamento, disponibile al sito https://eniplenitude.com/content/dam/plenitude-it/documenti/pdf/promo/regolamenti/zurich/Regolamento_polizza_parametrica_zurich.pdf

Plenitude

Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche in Europa, con oltre 11 milioni di clienti, ed una rete di 23.000 punti di ricarica pubblici per veicoli elettrici. Entro il 2030, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile a livello globale e 15 milioni di clienti.

Zurich Insurance Group (Zurich) è leader globale nel settore assicurativo. Fondato oltre 150 anni fa, serve oggi più di 82 milioni di clienti in oltre 200 Paesi e territori, garantendo rendimenti per gli azionisti superiori alla media del settore.

In linea con l’obiettivo di "creare insieme un futuro migliore", Zurich offre soluzioni di protezione che vanno oltre la tradizionale copertura assicurativa, supportando i clienti a sviluppare resilienza. Dal 2020 il progetto Zurich Forest sostiene la riforestazione e il ripristino della biodiversità nella Foresta Atlantica del Brasile.

Il Gruppo conta oltre 65.000 dipendenti e ha sede a Zurigo, in Svizzera. Zurich Insurance Group Ltd (ZURN), è quotata alla SIX Swiss Exchange e ha un programma di American Depositary Receipt di livello I (ZURVY), negoziato fuori borsa su OTCQX. Maggiori informazioni sono disponibili su www.zurich.com