Plenitude porta l’installazione Feeling the Energy al Real Jardín Botánico di Madrid

Plenitude, Società Benefit controllata da Eni che integra la produzione da rinnovabili, la vendita di servizi energetici e una vasta rete di punti di ricarica per veicoli elettrici, presenta oggi al Real Jardín Botánico di Madrid, l’installazione Feeling the Energy, progettata dallo studio internazionale di design e innovazione CRA - Carlo Ratti Associati, con la collaborazione di Italo Rota. L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia in Spagna.

Feeling the Energy, dopo il successo ottenuto all’Orto Botanico di Brera nell'ambito della mostra evento INTERNI Design Re-Generation e dopo essere stato il progetto vincitore per la Menzione Interazione nel contesto del FuoriSalone Award 2022, durante la Milano Design Week dello scorso giugno, fa tappa nella capitale spagnola. L’installazione regala un’esperienza in cui l’energia che ci circonda può essere percepita attraverso i 5 sensi. La mostra, infatti, si snoda naturalmente attraverso i suggestivi percorsi già esistenti del Real Jardín Botánico e l’energia si rivela in varie forme: dal suono, alla luce, al vento, tutto produce energia di cui beneficiamo ogni giorno nelle nostre vite.

Il concept dell’installazione è l’importanza della collaborazione tra le persone: è infatti grazie alla sinergia tra gli esseri umani e la natura che si assiste alla produzione di un’energia vitale in grado di muovere il nostro pianeta ogni giorno.

L’Ambasciatore d’Italia in Spagna, Riccardo Guariglia, ha dichiarato: “Si tratta di una iniziativa che richiama l’utilità pubblica del design e l’importanza, anche sociale, dell’energia, su cui l’Ambasciata Italiana a Madrid sta lavorando. Per un’impresa italiana come Eni Plenitude, sempre più presente sul mercato spagnolo sul fronte delle energie rinnovabili, è il miglior modo di presentare al pubblico locale i nuovi settori di suo interesse”.

L’Amministratore Delegato di Plenitude, Stefano Goberti, ha commentato: “La nostra presenza al Real Jardín Botánico è per noi motivo di grande orgoglio, un’occasione di celebrazione nell’ambito della Semana de la Ciencia y la Innovación de Madrid 2022 e un omaggio alla Spagna che ci ha accolti. Feeling the Energy è un’installazione multisensoriale che riflette l’impegno strategico di Plenitude di contribuire alla progressiva decarbonizzazione del settore elettrico della Spagna, al percorso di transizione energetica intrapreso da Eni, agli ambiziosi obiettivi di Plenitude di raggiungere la neutralità carbonica entro il 2040 e di fornire il 100% di energia decarbonizzata a tutti i propri clienti”.

L’installazione di Plenitude sarà aperta al pubblico dal 27 ottobre al 13 novembre 2022. Grazie ad un accordo con il Real Jardín Botánico, per tutto il periodo i visitatori potranno accedere gratuitamente al Giardino dalle 10 alle 20 (orario di chiusura prorogato di un’ora in questi giorni) e interagire con Feeling the Energy seguendo il percorso che li porterà a scoprire come l’energia viene prodotta dal sole, dal vento o ad esempio, come nasce un suono, soffiando sugli elementi della living orchestra o giocando con uno xilofono. Inoltre, l’energia immagazzinata durante il giorno potrà alimentare i vaporizzatori ad acqua che nutriranno le piante circostanti.

Il progetto utilizza 500 metri di rame antibatterico e l’interazione umana è resa possibile grazie alle proprietà antibatteriche del rame, fornito per realizzare l’installazione dal produttore internazionale KME. In ottica di circolarità, grazie appunto alle proprietà del rame, Feeling the Energy riflette così l’impegno di Plenitude, avamposto della strategia di decarbonizzazione di Eni, di essere abilitatore della transizione energetica.