Anti corruption

Plenitude aderisce alla Zero Tolerance policy di Eni che vieta senza alcuna eccezione ogni forma di violenza e molestie sul lavoro. La policy, basata su 10 principi generali e imprescindibili, mira a diffondere una cultura aziendale fondata sul rispetto, sulla professionalità e sulla non discriminazione. La cultura di Zero Tolerance viene promossa dal Management, che garantisce la messa a disposizione di appositi canali di segnalazione e la tempestiva gestione degli episodi segnalati.