A Rom-E la mobilità sostenibile di Eni: dal car sharing elettrico Enjoy, alle nuove wallbox Eni gas e luce

La mobilità sostenibile di Eni arriva a Rom-E, il festival dedicato a eco-sostenibilità, nuove fonti di energia e smart mobility che si svolgerà a Roma nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 ottobre. Nello speciale allestimento in Largo dei Lombardi, Eni parteciperà alla manifestazione con il car sharing Enjoy, che mostrerà il suo primo veicolo elettrico, e con Eni gas e luce che sarà presente con la sua gamma di offerte per la ricarica elettrica dei veicoli.



Enjoy è il car sharing di Eni che conta oltre un milione di iscritti. A Rom-E esporrà in anteprima l’auto completamente elettrica che entrerà a far parte della sua flotta nel 2022: la XEV YOYO, una city car guidabile già dai 16 anni con patente B1. L’arrivo delle XEV YOYO tra i veicoli in sharing di Enjoy fa parte dell’accordo siglato poche settimane fa da Eni con XEV, innovativa casa automobilistica fondata a Torino nel 2018, per mettere a punto un innovativo servizio di “battery swapping”: Battery Xchange (sostituzione di batterie scariche con batterie cariche), una soluzione di mobilità urbana sostenibile ed efficiente che nei prossimi mesi sarà disponibile in un numero selezionato di stazioni di servizio Eni. Il “battery swapping” consente di evitare lunghe attese per ricaricare le batterie delle auto elettriche, che vengono semplicemente sostituite in pochi minuti, dando nuova energia e massima libertà di movimento. La partnership tra XEV ed Eni mira a rendere l'esperienza di chi si si sposterà con il car sharing elettrico ancora più facile e veloce, e permetterà a un numero maggiore di persone possibile di beneficiare di una soluzione di mobilità urbana più sostenibile.

A Rom-E, Eni gas e luce sarà presente con E-Start Box, la sua gamma di offerta per la ricarica elettrica dei veicoli per clienti residenziali e business, e con le colonnine per la ricarica elettrica su strada co-brandizzate insieme a Be Charge (brand di proprietà di Be Power, società recentemente acquisita da Eni gas e luce). Inoltre, sarà possibile conoscere i dettagli della recente partnership tra Eni gas e luce e Hyundai grazie alla quale la casa automobilistica coreana potrà offrire ai suoi clienti, attraverso le concessionarie autorizzate, le soluzioni E-start per la ricarica dei veicoli elettrici.

All’interno dello spazio dedicato a Eni, il pubblico potrà scoprire anche tutte le novità dell’Eni Live Station, la nuova stazione Eni in cui è possibile oggi accedere ad una serie di servizi oltre al rifornimento, immergersi nel mondo della nuova App Eni Live, nonché provare l’ebbrezza di correre virtualmente su un circuito di formula E, grazie al simulatore che Eni gas e luce, con la collaborazione di Be Charge, ha messo a disposizione.



Stand Enjoy e Eni gas e luce: sabato 2 e domenica 3 ottobre, Largo dei Lombardi (Roma), dalle ore 10.00 alle ore 20.00.