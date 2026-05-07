Plenitude inaugura il nuovo Store di Bologna

L’11 maggio, aprirà le porte al pubblico il nuovo Plenitude Store di Bologna, situato in Viale Vittorio Veneto 21 C, pensato per chi vuole esplorare nuove opportunità nel mondo dell’energia.

Il negozio nasce con l’obiettivo di offrire al territorio uno spazio dedicato anche alla consulenza e ideato per supportare il cliente nella scelta dei servizi offerti da Plenitude, con un approccio sempre più personalizzato.

All’interno dello store, i visitatori potranno rivolgersi a un team che li accompagnerà alla scoperta non solo di tutte le offerte di fornitura di energia, ma anche delle diverse soluzioni dell’ecosistema Plenitude disponibili: impianti fotovoltaici, sistemi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, climatizzatori e caldaie, interventi di assistenza e manutenzione collegati, fino alle polizze assicurative per danni alle abitazioni, persone e cose. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di rivolgersi a consulenti dedicati per un check-up gratuito della bolletta.

Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni relative a Plenitude Fibra, la connessione internet ultraveloce lanciata dalla Società, e sulle opportunità legate all’efficienza energetica per abitazioni private, condomini e attività produttive, così come le coperture assicurative dedicate ai prodotti installati.

Gli spazi degli store Plenitude sono progettati per rendere la visita semplice e interattiva, anche attraverso strumenti digitali come schermi informativi, videowall e postazioni touch che permettono di esplorare i diversi servizi disponibili in modo chiaro e immediato. L’ambiente è studiato per combinare funzionalità, tecnologia e qualità dell’assistenza, offrendo ai clienti un percorso informativo completo e intuitivo.

Orari di apertura:

lunedì – venerdì: 9:00-13:00 e 14:00-18:00

L’apertura del nuovo store di Bologna si inserisce nel percorso di crescita di Plenitude, costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni energetiche a 360 gradi e nel rafforzamento della propria presenza sul territorio.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 11 milioni di clienti e un’ampia rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.