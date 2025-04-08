Plenitude inaugura il suo nuovo Store di Ancona

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo Plenitude Store di Ancona che aprirà al pubblico domani 9 aprile in via Piave 38D.

Il negozio è stato progettato per rispondere alle richieste dei clienti presenti sul territorio e avvicinarli al mondo dell’energia attraverso una customer experience personalizzata.

Oltre al servizio di consulenza sui contratti di fornitura di energia, il personale dello store sarà a disposizione dei clienti per presentare tutte le soluzioni del mondo Plenitude, come impianti fotovoltaici, soluzioni per la ricarica delle auto elettriche, caldaie e climatizzatori, con anche relativo servizio di manutenzione. I clienti potranno inoltre ricevere informazioni sia sui servizi di efficientamento energetico di abitazioni singole, condomini e imprese, sia sulle polizze assicurative proposte per una copertura sui prodotti offerti.

Tutti i negozi Plenitude sono progettati per valorizzare al meglio l’esperienza del cliente e sono dotati di totem interattivi multi-touch, videowall e display in vetrina. Gli store coniugano design e qualità del servizio per coinvolgere il cliente, accompagnandolo in un percorso che possa permettergli di comprendere in modo chiaro, semplice e immediato tutti i dettagli dell’offerta Plenitude.

Orari di apertura:

Lunedì/Venerdì 9.00/13.00 - 15.00/19.00;

Sabato 9.00/13.00

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, con oltre 4 GW di capacità installata, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti europei e una rete capillare di oltre 21.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, l'azienda punta a raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile installata e oltre 11 milioni di clienti a livello globale.