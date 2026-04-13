Plenitude inaugura il nuovo Store di Torino

Il 14 aprile, aprirà le porte al pubblico il nuovo Plenitude Store di Torino, situato in Corso Umbria 14/E, pensato per chi vuole esplorare nuove opportunità nel mondo dell’energia.

Il negozio nasce con l’obiettivo di offrire al territorio uno spazio dedicato anche alla consulenza e ideato per supportare il cliente nella scelta dei servizi offerti da Plenitude, con un approccio sempre più personalizzato.

All’interno dello store, i visitatori potranno rivolgersi a un team che li accompagnerà alla scoperta non solo di tutte le offerte di fornitura di energia, ma anche delle diverse soluzioni dell’ecosistema Plenitude disponibili: impianti fotovoltaici, sistemi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici, climatizzatori e caldaie, interventi di assistenza e manutenzione collegati, fino alle polizze assicurative per danni alle abitazioni, persone e cose. Inoltre, i clienti avranno la possibilità di rivolgersi a consulenti dedicati per un check up gratuito della bolletta.

Sarà inoltre possibile ricevere tutte le informazioni relative a Plenitude Fibra, la connessione internet ultraveloce lanciata dalla Società, e sulle opportunità legate all’efficienza energetica per abitazioni private, condomini e attività produttive, così come le coperture assicurative dedicate ai prodotti installati.

Gli spazi degli store Plenitude sono progettati per rendere la visita semplice e interattiva, anche attraverso strumenti digitali come schermi informativi, videowall e postazioni touch che permettono di esplorare i diversi servizi disponibili in modo chiaro e immediato. L’ambiente è studiato per combinare funzionalità, tecnologia e qualità dell’assistenza, offrendo ai clienti un percorso informativo completo e intuitivo.

Orari di apertura:

lunedì – venerdì: 9:00-12:30 e 15:00-18:00

9:00-12:30 e 15:00-18:00 sabato: 09:00-12:00

L’apertura del nuovo store di Torino si inserisce nel percorso di crescita di Plenitude, costantemente impegnata nello sviluppo di soluzioni energetiche a 360 gradi e nel rafforzamento della propria presenza sul territorio.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 5,8 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a 10 milioni di clienti e un’ampia rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.