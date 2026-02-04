Viganella e il sole ritrovato



Nuova luce per il borgo piemontese "senza sole": il ripristino dello storico specchio riporta il sole alla comunità.

Quella di Viganella è una storia di luce persa, poi ritrovata, di un’idea ancestrale e di una tecnologia contemporanea. Una storia di sole, che prima non c’era e ora c’è.

Ma partiamo dall’inizio e da un luogo, in particolare, la piazza di un piccolo borgo piemontese nascosto a mezza costa nella Valle Antrona. Qui il 2 febbraio di ogni anno si festeggia il ritorno del sole dopo 83 lunghi giorni di penombra. Dall'11 novembre, infatti, la luce naturale del sole scompare, nascosta dalle montagne, lasciando spazio a un inverno ancora più buio.

Dallo specchio di Archimede a Viganella

Dove l'orografia si mostra poco benevola, arriva talvolta l'ingegno dell'uomo. Dopo quasi duemila anni dalla leggendaria impresa di Archimede, gli specchi tornano protagonisti, ma questa volta non per distruggere, come si narra lungo le mura di Siracusa, bensì per aiutare. A Viganella, nel 2006, un'idea ha portato alla creazione di un enorme specchio computerizzato. Posizionato a 1070 metri di altitudine, questo specchio di 40 metri quadri segue il sole per riflettere i raggi e dirigerli al centro del paese, regalando 6 ore di luce alla piazza. Questa ingegnosa soluzione, un simbolo di resilienza che ha fatto il giro del mondo attirando l'attenzione internazionale, è diventata un raggio di sole quotidiano per gli abitanti.

Ma cosa succede quando anche questo sole artificiale si "inceppa"? Nel 2024, il meccanismo dello specchio solare si è rotto, e il borgo è tornato a vivere in quella penombra continua nei mesi invernali.