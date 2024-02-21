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Comunità Energetica: una definizione, tanti significati
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21 febbraio 2024
I tanti significati di Comunità Energetica: non soltanto un nuovo modello di produzione e gestione dell’energia, ma un vero e proprio centro di valore che interagisce con tutta la comunità.
Scopriamola nelle sue diverse sfaccettature attraverso le parole scelte dai nostri esperti: Matilde Scandroglio, Open Innovation and Strategic Partnership Expert, e Roberto Gatti, Head of Energy Technologies and Solutions.
Per saperne di più, LEGGI L'ARTICOLO.