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The Art in Motion Museum

Plenitude trasforma la propria rete di ricarica in un museo a cielo aperto.

Siamo energia in movimento.

Scopri The Art in Motion Museum, il museo a cielo aperto di Plenitude che attraversa le bellezze italiane.

Le nostre colonnine sono diventate delle tele in cui diversi artisti hanno espresso la loro idea di bellezza.

La tua prossima ricarica potrebbe essere un’opera d’arte

Scopri dove sono collocate le altre opere del progetto “The Art in Motion Museum”.

Tutti gli artisti del progetto

Alberto Casagrande

Nelle sue opere si mescolano con uno spirito giocoso il surreale e l’ordinario. Un’arte che rispecchia la capacità di trasformare i gesti di ogni giorno in esperienze cariche di significato.

Conosci l'artista
Jonathan Calugi

Con il suo stile filtra il complesso, riducendolo alla forma più semplice: lo scarabocchio e il disegno lineare. Nelle sue creazioni c’è energia e movimento, un ritorno all’essenziale.

Conosci l'artista
Ray Oranges

La sua arte è forme geometriche e colori saturi, ma anche spazi per lo spettatore. Un impegno che condividiamo: lasciare un’impronta nelle città e trasformarle in luoghi di innovazione.

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