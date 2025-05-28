Plenitude e CAMERA, un’unione per dare valore alla cultura
Una collaborazione con CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia per valorizzare la cultura e il cambiamento.
CAMERA è il Centro Italiano per la Fotografia è, dal 2014, un punto di riferimento per l’esposizione e la promozione della fotografia italiana del XX e XXI secolo, sia a livello nazionale sia internazionale.
Il consolidato legame pluriennale tra CAMERA e Eni viene portato avanti da Plenitude, con l’obiettivo di valorizzare, diffondere e sviluppare il patrimonio fotografico con attività culturali ed educative.
Il progetto
Una collaborazione che promuove i valori comuni, come l’impegno per lo sviluppo di progetti che prevedono l’utilizzo di energia da fonti sostenibili. Il progetto include attività culturali, didattiche ed educative rivolte alle scuole di ogni ordine e grado, sia in presenza che attraverso modalità digitali.
La prima mostra “A Plenitude Room retrospective at Camera”
Dal 23 maggio al 2 giugno, nella galleria di CAMERA è stata ospitata la prima retrospettiva fotografica che abbiamo creato in collaborazione con C2C Festival, la rassegna musicale avant-pop ed elettronica più apprezzati al mondo. L’esposizione racconta il viaggio, i retroscena e il lavoro dietro alle due installazioni - “555nm (2023)” e “Sintesi Additiva #1(2024)” - che Anonima/Luci ha realizzato nella Plenitude Room nelle edizioni 2023 e 2024 del C2C Festival. La raccolta di scatti iconici - a cura di Llum collettivo, Fabiana Amato e Andrea Terlizzi – raccontano un’estetica stratificata che unisce tecnologia, emozione e impatto sensoriale grazie alla nostra energia.
Il racconto delle due installazioni dà vita a due esperienze diverse ma complementari: l’energia luminosa diventa materia narrativa. La stessa energia che, fin dal 2022, simboleggia l’impegno di Plenitude e C2C Festival nel voler ridurre le emissioni del festival e l’obiettivo della transizione energetica.