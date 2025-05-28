Plenitude e CAMERA, un’unione per dare valore alla cultura

La prima mostra “A Plenitude Room retrospective at Camera”

Dal 23 maggio al 2 giugno, nella galleria di CAMERA è stata ospitata la prima retrospettiva fotografica che abbiamo creato in collaborazione con C2C Festival, la rassegna musicale avant-pop ed elettronica più apprezzati al mondo. L’esposizione racconta il viaggio, i retroscena e il lavoro dietro alle due installazioni - “555nm (2023)” e “Sintesi Additiva #1(2024)” - che Anonima/Luci ha realizzato nella Plenitude Room nelle edizioni 2023 e 2024 del C2C Festival. La raccolta di scatti iconici - a cura di Llum collettivo, Fabiana Amato e Andrea Terlizzi – raccontano un’estetica stratificata che unisce tecnologia, emozione e impatto sensoriale grazie alla nostra energia.

Il racconto delle due installazioni dà vita a due esperienze diverse ma complementari: l’energia luminosa diventa materia narrativa. La stessa energia che, fin dal 2022, simboleggia l’impegno di Plenitude e C2C Festival nel voler ridurre le emissioni del festival e l’obiettivo della transizione energetica.