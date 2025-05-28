La cultura per un’energia più consapevole

Mostre, installazioni, eventi e molto altro: l’arte e la cultura sono molto più che espressioni creative.

Sono strumenti potenti per raccontare, ispirare e coinvolgere le persone. Plenitude porta l’impegno verso la transizione energetica negli eventi culturali, che diventano così luoghi trasformazione e nuovi punti di vista per il futuro.