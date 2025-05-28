La cultura accende il cambiamento
Coinvolgiamo le persone e le connettiamo alle loro passioni attraverso iniziative ed eventi.
La cultura per un’energia più consapevole
Mostre, installazioni, eventi e molto altro: l’arte e la cultura sono molto più che espressioni creative.
Sono strumenti potenti per raccontare, ispirare e coinvolgere le persone. Plenitude porta l’impegno verso la transizione energetica negli eventi culturali, che diventano così luoghi trasformazione e nuovi punti di vista per il futuro.
Goodnight Light
Scopri il nostro libro della buonanotte che può essere letto solo al buio. Pensato per aiutare i bambini ad affrontare l’oscurità, promuove allo stesso tempo una maggiore consapevolezza sul consumo energetico.
CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia
CAMERA insieme a Plenitude, danno vita alla mostra “A Plenitude Room retrospective at CAMERA”: il making off delle installazioni di Anonima Luci a Torino.
The Art in Motion
L'energia in movimento
Non semplici colonnine di ricarica, ma tele dove dare voce a diversi artisti e alla loro idea di bellezza.
Scopri cosa ti sei perso qui
L’energia della cultura non si ferma mai, rimani sempre aggiornato.
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A Lucca Comics & Games protagonista Futura, il metaverso di Plenitude
L'occasione per esplorare nuovi spazi digitali e conoscere il pianeta virtuale di Plenitude e il suo racconto della transizione energetica.
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Feeling the energy: quando l’arte incontra l’energia della natura
L’installazione artistica immersiva realizzata con 500 metri di rame è stata progettata dallo studio internazionale di design e innovazione CRA.
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Plenitude e la città della cultura 2023
Plenitude è partner di Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.