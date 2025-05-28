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La cultura accende il cambiamento

Coinvolgiamo le persone e le connettiamo alle loro passioni attraverso iniziative ed eventi.

La cultura per un’energia più consapevole

Mostre, installazioni, eventi e molto altro: l’arte e la cultura sono molto più che espressioni creative.
Sono strumenti potenti per raccontare, ispirare e coinvolgere le persone. Plenitude porta l’impegno verso la transizione energetica negli eventi culturali, che diventano così luoghi trasformazione e nuovi punti di vista per il futuro. 

Goodnight Light

Scopri il nostro libro della buonanotte che può essere letto solo al buio. Pensato per aiutare i bambini ad affrontare l’oscurità, promuove allo stesso tempo una maggiore consapevolezza sul consumo energetico.

CAMERA - Centro Italiano per la Fotografia

CAMERA insieme a Plenitude, danno vita alla mostra “A Plenitude Room retrospective at CAMERA”: il making off delle installazioni di Anonima Luci a Torino.

The Art in Motion
L'energia in movimento

Non semplici colonnine di ricarica, ma tele dove dare voce a diversi artisti e alla loro idea di bellezza.

Scopri cosa ti sei perso qui

L’energia della cultura non si ferma mai, rimani sempre aggiornato.

  • A Lucca Comics & Games protagonista Futura, il metaverso di Plenitude

    L'occasione per esplorare nuovi spazi digitali e conoscere il pianeta virtuale di Plenitude e il suo racconto della transizione energetica.

  • Feeling the energy: quando l’arte incontra l’energia della natura

    L’installazione artistica immersiva realizzata con 500 metri di rame è stata progettata dallo studio internazionale di design e innovazione CRA.

  • Plenitude e la città della cultura 2023

    Plenitude è partner di Bergamo, Capitale Italiana della Cultura 2023.