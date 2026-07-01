Una partnership che dà energia ai grandi eventi live in Francia.
A partire dal 1° luglio 2026, la Paris La Défense Arena prende il nome di “Plenitude Arena”, una partnership strategica di lungo periodo che ci unisce al più grande impianto indoor d’Europa.
Situata a La Défense, il principale distretto business in Europa, la Plenitude Arena consolida la nostra presenza in Francia, territorio chiave per lo sviluppo sul mercato, sia per l’energia rinnovabili che nei servizi energetici.
Insieme all’Arena condividiamo un impegno comune per l’eccellenza e l’innovazione, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli spettatori e l’efficienza energetica della struttura.
Oltre al nuovo nome, la partnership porta con sé iniziative concrete. forniremo all’Arena energia elettrica certificata tramite Garanzie d’Origine francesi come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili, e realizzerà un hub di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio dell’edificio. Inoltre, metteremo a disposizione le proprie competenze per collaborare con l’Arena all’individuazione di soluzioni volte a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche dell’infrastruttura
Con oltre 40.000 posti in configurazione concerto e una programmazione annuale capace di riunire grandi artisti internazionali, eventi sportivi di rilievo e spettacoli per il grande pubblico, la Plenitude Arena si configura come un luogo unico di incontro.
Uno spazio in cui emozioni, performance ed esperienze condivise prendono vita, grazie alla collaborazione con un partner con una chiara ambizione: contribuire a sviluppare un impianto innovativo e maggiormente efficiente, focalizzato sull’esperienza del pubblico e sull’organizzazione di eventi di livello internazionale.
La Plenitude Arena è un luogo in cui l’energia accompagna l’esperienza live, favorendo la connessione tra persone, emozioni e momenti da vivere insieme.