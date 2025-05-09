Quest’anno, in un’edizione da record con un pubblico di 293.000 partecipanti, abbiamo installato batterie ad alta efficienza che contribuiranno ad alimentare fino a 7 stage del festival, incluso il palco “Plenitude by Nitsa” curato da NitsaClub - club musicale più longevo e pilastro della scena elettronica di Barcellona. Il palco era circondato da un’installazione visiva immersiva, i cui schermi proiettavano immagini live del pubblico e dati in tempo reale sul contributo di Plenitude nel migliorare l’efficienza energetica del festival.

Inoltre, abbiamo messo a disposizione dello staff 8 golf car 100% elettriche per la mobilità all’interno del Parc del Fòrum e uno degli stage è stato alimentato da energia certificata con Garanzie di Origine come prodotta e messa in rete da fonti rinnovabili.