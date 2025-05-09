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Plenitude al Primavera Sound Festival 2025 come Energy Partner

A Barcellona saliamo sul palco della grande musica per il quarto anno di fila per supportare il festival più famoso d’Europa nel suo percorso verso una maggiore sostenibilità.

La musica è ancora una volta il cuore pulsante per il cambiamento: per l’edizione del 2025 siamo stati Energy Partner del Primavera Sound 2025.

Per portare avanti l’impegno – iniziato nel 2022 – di rendere più efficiente lo storico festival di Barcellona. Dal 4 all’8 giugno al Parc del Fòrum si sono esibiti artisti internazionali come Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Central CEE, Jamie XX e Beach House, e molti altri. 

Quest’anno, in un’edizione da record con un pubblico di 293.000 partecipanti, abbiamo installato batterie ad alta efficienza che contribuiranno ad alimentare fino a 7 stage del festival, incluso il palco “Plenitude by Nitsa” curato da NitsaClub - club musicale più longevo e pilastro della scena elettronica di Barcellona. Il palco era circondato da un’installazione visiva immersiva, i cui schermi proiettavano immagini live del pubblico e dati in tempo reale sul contributo di Plenitude nel migliorare l’efficienza energetica del festival.

Inoltre, abbiamo messo a disposizione dello staff 8 golf car 100% elettriche per la mobilità all’interno del Parc del Fòrum e uno degli stage è stato alimentato da energia certificata con Garanzie di Origine come prodotta e messa in rete da fonti rinnovabili.