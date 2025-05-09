The Island, il festival per spiriti liberi, visionari e creativi, è tornato a Pantelleria per far vivere ai suoi ospiti esperienze diurne immerse alla scoperta dei paesaggi dell’isola e speciali concerti live notturni. Per il terzo anno consecutivo, Plenitude ha contribuito ad alimentare l’evento grazie all'impianto fotovoltaico donato all'isola nel 2022 e a facilitare l’accesso ad una mobilità più sostenibile sull’isola grazie all’installazione di nuove colonnine Plenitude + Be Charge per la ricarica di veicoli elettrici.

Inoltre, in collaborazione con Mini, Plenitude ha raccontato la magia del festival e dell’isola tramite content creator in un viaggio su un’auto elettrica da Milano a Pantelleria.