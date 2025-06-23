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Il nostro impegno in Grecia

Come operiamo

In questo Paese, siamo presenti attraverso la società Zenith e ci occupiamo della vendita di gas ed elettricità, oltre che di prodotti e servizi utili a contribuire al risparmio energetico. Promuoviamo lo sviluppo delle energie provenienti da fonti rinnovabili e delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici per i nostri clienti.

Ci dedichiamo inoltre alla promozione di un uso più consapevole dell’energia attraverso diverse iniziative e progetti sul territorio.

I nostri numeri in Grecia

  • Oltre 190 dipendenti

  • Oltre 600K clienti

    nel settore retail

  • Circa 0,1 GW

    di capacità installata da fonti rinnovabili

Dati aggiornati a dicembre 2025

Rinnovabili

Lavoriamo costantemente allo sviluppo di parchi fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile: siamo infatti attivi con numerosi progetti in sviluppo in tutto il Paese, in linea con i nostri obiettivi.

Retail

Nel mercato greco, ci occupiamo della vendita di energia elettrica e di gas, cercando di ampliare la nostra offerta e di migliorare i nostri prodotti e servizi.

E-mobility

Nell’ambito dell’e-mobility, stiamo implementando i nostri servizi di ricarica per i veicoli elettrici e siamo impegnati nella ricerca di partner per espandere la nostra offerta di interoperabilità.

Approfondisci le nostre iniziative più importanti

Progetto di sostegno della regione Tessaglia

Nel settembre 2023, la regione della Tessaglia è stata colpita da un’alluvione causata dalla "Tempesta Daniel” con gravi conseguenze sul territorio e sulla comunità.
Per rispondere all’emergenza, attraverso la nostra società Zenith, abbiamo fornito un aiuto concreto alla popolazione locale, donando 18 alloggi prefabbricati in modo da poter offrire rifugio alle persone colpite.

Per saperne di più sulle nostre attività

  • Simbolo di un documento Finanza, strategia, report

    I fondi Ares Alternative Credit Management entrano nel capitale sociale di Plenitude