Il nostro impegno in Grecia

Come operiamo

In questo Paese, siamo presenti attraverso la società Zenith e ci occupiamo della vendita di gas ed elettricità, oltre che di prodotti e servizi utili a contribuire al risparmio energetico. Promuoviamo lo sviluppo delle energie provenienti da fonti rinnovabili e delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici per i nostri clienti.



Ci dedichiamo inoltre alla promozione di un uso più consapevole dell’energia attraverso diverse iniziative e progetti sul territorio.