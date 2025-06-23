Il nostro impegno in Grecia

Tante azioni, un traguardo comune: la transizione energetica
Ogni giorno mettiamo in campo tutta la nostra esperienza per raggiungere questo obiettivo.
In questo Paese, siamo presenti attraverso la società Zenith e ci occupiamo della vendita di gas ed elettricità, oltre che di prodotti e servizi utili a contribuire al risparmio energetico. Promuoviamo lo sviluppo delle energie provenienti da fonti rinnovabili e delle soluzioni di ricarica per veicoli elettrici per i nostri clienti.
Ci dedichiamo inoltre alla promozione di un uso più consapevole dell’energia attraverso diverse iniziative e progetti sul territorio.
Dati aggiornati a dicembre 2025
Lavoriamo costantemente allo sviluppo di parchi fotovoltaici per la produzione di energia rinnovabile: siamo infatti attivi con numerosi progetti in sviluppo in tutto il Paese, in linea con i nostri obiettivi.
Nel mercato greco, ci occupiamo della vendita di energia elettrica e di gas, cercando di ampliare la nostra offerta e di migliorare i nostri prodotti e servizi.
Nell’ambito dell’e-mobility, stiamo implementando i nostri servizi di ricarica per i veicoli elettrici e siamo impegnati nella ricerca di partner per espandere la nostra offerta di interoperabilità.
Nel settembre 2023, la regione della Tessaglia è stata colpita da un’alluvione causata dalla "Tempesta Daniel” con gravi conseguenze sul territorio e sulla comunità.
Per rispondere all’emergenza, attraverso la nostra società Zenith, abbiamo fornito un aiuto concreto alla popolazione locale, donando 18 alloggi prefabbricati in modo da poter offrire rifugio alle persone colpite.
Ogni giorno mettiamo in campo tutta la nostra esperienza per raggiungere questo obiettivo.