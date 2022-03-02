Il nostro impegno in Kazakistan

Rinnovabili

In questo Paese, abbiamo una capacità installata di circa 0,2 GW da fonti rinnovabili. In linea con la nostra strategia volta a ridurre le emissioni di CO 2 , nel 2020 e nel 2022 abbiamo costruito due parchi eolici, Badamsha 1 e 2. Ognuno ha una capacità di 48 MW, per un totale di 96 MW. Insieme, possono fornire una produzione annuale di elettricità di circa 395 GWh.

Un altro importante investimento nelle rinnovabili è stato completato nel 2023 con il primo impianto fotovoltaico di Plenitude Arm Wind (50 MW) nel paese, situato a Shaulder, con una capacità di produzione di circa 90 GWh di energia all’anno. Questo impianto, sviluppato su 100 ettari con oltre 93.000 pannelli solari, è collegato alla rete locale tramite una nuova linea di trasmissione elettrica aerea di 7,5 km.

Nella regione di Mangystau a Zhanaozen, è entrato in funzione a settembre 2025 un impianto fotovoltaico da 50 MW, con oltre 80.000 pannelli installati su un’area di circa 80 ettari. L’iniziativa s'inserisce in un più ampio e innovativo progetto sviluppato da Eni e KazMunayGas per la realizzazione di una centrale elettrica ibrida da 247 MW, capace di integrare energia solare, eolica e a gas. L’avvio del parco solare, di cui Plenitude detiene il 51% della proprietà pari a 25,5 MW, mentre KazMunayGas è titolare della restante quota, testimonia la sinergia tra competenze internazionali e impegno locale, offrendo un contributo concreto alla transizione energetica e allo sviluppo economico.