Il nostro impegno in Slovenia

Tante azioni, un traguardo comune: la transizione energetica
Ogni giorno mettiamo in campo tutta la nostra esperienza per raggiungere questo obiettivo.
In questo Paese siamo presenti nel mercato dell’energia attraverso la società Adriaplin doo, fondata nel 1994, con la quale offriamo una gamma completa di servizi legati alla vendita di soluzioni energetiche sempre orientate a soddisfare le esigenze dei nostri clienti tutelando le risorse del territorio.
Dati aggiornati a dicembre 2025
In questo settore ci occupiamo della vendita di gas naturale e di soluzioni energetiche. Provvediamo inoltre alla manutenzione della rete di gasdotti, apportando costanti innovazioni e miglioramenti. Infine, abbiamo come obiettivo quello di fornire ai nostri clienti qualità ed efficienza delle nostre soluzioni energetiche.
Nel settore della mobilità elettrica, stiamo inoltre potenziando i nostri servizi di ricarica per veicoli elettrici in modo tale da offrire una maggiore capillarità ed efficienza.
Ci impegniamo concretamente nel supporto alle vittime di violenza domestica, collaborando con il CSD Južna Primorska, uno dei 16 Centri per l’assistenza sociale in Slovenia. Dal 2012, il programma "Casa sicura Kras" ha accolto complessivamente 329 persone, tra cui 163 donne e 166 bambini. Nel 2024 Adriaplin, società controllata da Plenitude, ha sostenuto la ristrutturazione e l’arredamento di una casa rifugio, destinata a donne e bambini vittime di violenza. Il contributo ha permesso interventi strutturali e l’acquisto di arredi, sistemi di sicurezza e attrezzature utili, rendendo l’ambiente sicuro e accogliente.
Ogni giorno mettiamo in campo tutta la nostra esperienza per raggiungere questo obiettivo.