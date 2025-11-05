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Borse del Cuore: nuovi orizzonti all’insegna dell’inclusione

Un percorso ricco di opportunità

Il progetto Borse del Cuore, promosso dalla Fondazione Francesca Rava, si rivolge a giovani in condizione di fragilità, favorendo la loro integrazione scolastica, sociale e lavorativa.
Fornisce inoltre strumenti concreti e un accompagnamento strutturato, investendo nella formazione, nell’orientamento e nello sviluppo delle competenze per incoraggiare l'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro.

Il sostegno di Plenitude al progetto ha permesso a 15 ragazzi e ragazze individuati dalla Fondazione Francesca Rava di beneficiare, tra settembre 2023 e settembre 2024, di esperienze formative uniche e di rafforzare il loro percorso di crescita personale e professionale.

Il progetto nel dettaglio

Il progetto Borse del Cuore mira ad aiutare le ragazze e i ragazzi coinvolti a sviluppare le proprie competenze personali e professionali, incoraggiando la loro autonomia e la loro inclusione nel mondo del lavoro. Ogni attività è stata progettata per rispondere alle esigenze specifiche dei singoli partecipanti, attraverso, ad esempio, l’orientamento e il counseling, la formazione specifica per la redazione del curriculum vitae, i laboratori esperienziali, le attività culturali e i corsi BLS (Basic Life Support).

Riportiamo di seguito alcune storie significative dei traguardi raggiunti grazie al progetto:
 

  • Il percorso di Ralph
    Ralph ha potuto seguire ripetizioni e lezioni di italiano, decidendo di non abbandonare la scuola.  Ha recuperato così tutte le materie, venendo promosso e accedendo all’ultimo anno delle scuole superiori.

  • Il percorso di Lorenzo
    Lorenzo ha deciso di riprendere gli studi grazie all’aiuto dei tutor dedicati di Borse del cuore. 

  • Il percorso di Michael
    Michael, uscito dall'istituto minorile Cesare Beccaria, ha ripreso gli studi con il supporto di tutor specializzati, recuperando in questo modo gli anni scolastici persi.

  • Il percorso di Aurora
    Aurora ha seguito un corso di specializzazione all'interno del suo percorso di studi come estetista, i cui costi sono stati sostenuti dal progetto.

Guarda il video

"Borse del Cuore": sostenere il futuro dei giovani, un impegno condiviso

Fondazione Francesca Rava e Plenitude insieme per offrire opportunità di crescita a ragazzi NEET e in situazioni di fragilità.

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Verso nuovi traguardi

Il progetto ha avuto risultati significativi e si è quindi dimostrato efficace nel sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, dal superamento dell’esame di maturità all’ottenimento di diplomi tecnico-professionali. Tra i 15 beneficiari, uno studente ha ottenuto anche una borsa di studio per l’accesso all’università.

L’iniziativa ha inoltre contribuito al miglioramento dell’autonomia personale e allo sviluppo di competenze necessarie nel contesto lavorativo dei partecipanti che hanno, di riflesso, acquisito maggiore autostima e consapevolezza delle proprie capacità, grazie alle esperienze svolte durante il percorso.

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