Borse del Cuore: nuovi orizzonti all’insegna dell’inclusione

Verso nuovi traguardi

Il progetto ha avuto risultati significativi e si è quindi dimostrato efficace nel sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, dal superamento dell’esame di maturità all’ottenimento di diplomi tecnico-professionali. Tra i 15 beneficiari, uno studente ha ottenuto anche una borsa di studio per l’accesso all’università.

L’iniziativa ha inoltre contribuito al miglioramento dell’autonomia personale e allo sviluppo di competenze necessarie nel contesto lavorativo dei partecipanti che hanno, di riflesso, acquisito maggiore autostima e consapevolezza delle proprie capacità, grazie alle esperienze svolte durante il percorso.