I risultati raggiunti

Il progetto ha coinvolto complessivamente circa 500 ragazzi, offrendo loro varie attività educative e ricreative per rispondere a diversi bisogni. Di questi, circa 165 giovani hanno partecipato a iniziative di supporto allo studio, circa 25 ragazzi BES o DSA coinvolti in attività specifiche di supporto al metodo di studio, 160 ragazzi hanno preso parte a laboratori ludico-ricreativi e circa 150 ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare ad attività di svago, come gite ed escursioni, per scoprire nuovi luoghi e fare esperienze di socializzazione e condivisione con i loro coetanei.