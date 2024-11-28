Energie ri-generative: al fianco di Farsi Prossimo Onlus per il sostegno dei più giovani
Insieme per rigenerare il futuro
Con un approccio inclusivo, il progetto sostenuto da Plenitude e attivo tra novembre 2023 e il 31 ottobre 2024, ha coinvolto ragazzi fra i 10 e i 17 anni residenti nei quartieri più periferici e fragili di Milano e del suo hinterland. Il progetto è nato con l’obiettivo di rispondere alle necessità educative e sociali di famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale, garantendo supporto allo studio e promuovendo attività per migliorare il benessere psico-fisico dei più giovani. Nel concreto, Energie ri-generative ha accompagnato gli studenti verso il raggiungimento del successo scolastico, offrendo loro spazi di socialità e crescita personale. Per raggiungere questi traguardi, le attività svolte si sono sviluppate principalmente su tre aree:
Il progetto nel dettaglio
Negli ultimi anni, anche a causa della pandemia, si sono accentuate le difficoltà educative e sociali che molti giovani si trovano ad affrontare. In questo contesto, l’iniziativa è nata proprio per rispondere alle nuove esigenze, con l’obiettivo di creare un ambiente di supporto e crescita per i giovani. In particolare:
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Supporto allo studio e prevenzione dell'abbandono scolastico
Un sostegno mirato in grado di aiutare i ragazzi a migliorare il loro metodo di studio. Il supporto è stato pensato per essere inclusivo, rivolgendosi anche a chi ha bisogni educativi speciali (BES) o disturbi specifici dell'apprendimento (DSA).
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Promozione della socialità e del benessere
Attività e incontri per favorire la socializzazione tra i giovani e aiutarli a sviluppare competenze emotive e relazionali attraverso il confronto e la condivisione con gli altri, creando momenti di crescita e scambio reciproco.
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Coinvolgimento attivo dei giovani
Un approccio volto a rendere i ragazzi protagonisti delle attività proposte così da farli sentire più motivati, autonomi e responsabili del proprio percorso di crescita.
Energie ri-generative: Plenitude e Farsi Prossimo Onlus insieme per contribuire a contrastare la povertà educativa
370 giovani coinvolti, tre pilastri – sostegno allo studio, laboratori creativi e attività per il tempo libero – e un libro per trasformare l'arte in un veicolo di inclusione.
I risultati raggiunti
Il progetto ha coinvolto complessivamente circa 500 ragazzi, offrendo loro varie attività educative e ricreative per rispondere a diversi bisogni. Di questi, circa 165 giovani hanno partecipato a iniziative di supporto allo studio, circa 25 ragazzi BES o DSA coinvolti in attività specifiche di supporto al metodo di studio, 160 ragazzi hanno preso parte a laboratori ludico-ricreativi e circa 150 ragazzi hanno avuto l’opportunità di partecipare ad attività di svago, come gite ed escursioni, per scoprire nuovi luoghi e fare esperienze di socializzazione e condivisione con i loro coetanei.
Grazie al contributo di Plenitude e al progetto Energie ri-generative, è stato inoltre possibile trovare una forma e una veste grafica ai lavori artistici di 15 giovani di Cernusco sul Naviglio, dando vita al libro “Un ladro in un quadro”.