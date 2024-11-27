Un progetto che dà vita a nuove opportunità

In sinergia con la Fondazione L’Albero della Vita E.T.S., abbiamo sostenuto un progetto di contrasto alla povertà educativa intervenendo nelle periferie di 6 città italiane (Milano, Genova, Perugia, Napoli, Catanzaro e Palermo). Il progetto, attivo tra dicembre 2023 e luglio 2024, ha sostenuto 1790 minori tra i 6 e i 15 anni che vivono in contesti di forte vulnerabilità economica e sociale insieme alle loro famiglie. Il progetto fornisce ai giovani coinvolti strumenti concreti per crescere e affrontare le sfide del domani, tutelando il loro benessere fisico e psico-emotivo.

Exducere Plenitude non è nato solo come progetto educativo, ma come impegno volto a costruire un ambiente inclusivo e stimolante, dove ciascun bambino possa sentirsi accolto e valorizzato. In questo modo, è stato possibile offrire ai giovani nuove opportunità di apprendimento attraverso lo sviluppo di competenze scientifiche, digitali e sociali.

Con programmi innovativi e laboratori esperienziali, l'iniziativa ha permesso inoltre ai ragazzi di avere supporto didattico e spazi di socializzazione necessari per scoprire il proprio ruolo all'interno della comunità grazie a un approccio personalizzato per ogni territorio coinvolto. In particolare, l’intervento educativo fornisce un supporto integrato alle famiglie, che si è articolato in: