Crediamo che ogni bambina, bambino e adolescente abbia diritto a crescere in un ambiente che favorisca il suo sviluppo, le sue capacità e il suo futuro. Per questo, insieme a Terre des Hommes nelle periferie di Milano, Ragusa e Catania, sosteniamo il progetto “Spazi indifesa”: un’iniziativa che vuole promuovere nuove opportunità di crescita, contrastando la povertà educativa.

Questa non si limita all’ambito scolastico, ma include anche la mancanza di opportunità culturali e sportive. È una condizione che colpisce soprattutto i minori che vivono in contesti familiari fragili, con precarietà economica, sociale e culturale.