Spazi Indifesa: Contro la povertà educativa, apriamo spazi di futuro
Crediamo che ogni bambina, bambino e adolescente abbia diritto a crescere in un ambiente che favorisca il suo sviluppo, le sue capacità e il suo futuro. Per questo, insieme a Terre des Hommes nelle periferie di Milano, Ragusa e Catania, sosteniamo il progetto “Spazi indifesa”: un’iniziativa che vuole promuovere nuove opportunità di crescita, contrastando la povertà educativa.
Questa non si limita all’ambito scolastico, ma include anche la mancanza di opportunità culturali e sportive. È una condizione che colpisce soprattutto i minori che vivono in contesti familiari fragili, con precarietà economica, sociale e culturale.
Occasioni concrete di crescita
Con “Spazi indifesa” vogliamo offrire laboratori, formazione, sensibilizzazione, empowerment. L’obiettivo è quello di rafforzare non solo le competenze cognitive, ma anche quelle socio-emotive e relazionali, dando opportunità di crescita alle comunità coinvolte nel progetto.
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Milano
Beneficiari dei progetti: 388 minori
Abbiamo creato una serie di iniziative mirate a raggiungere e supportare i ragazzi in diversi ambiti di interesse, tra cui la prevenzione al bullismo e al cyberbullismo, spazio doposcuola, attivazione di centri estivi, sportello psicologico, laboratori artistici e di leadership.
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Catania
Beneficiari dei progetti: 185 minori
Ci siamo concentrati su progetti capaci di rinnovare il senso di comunità e di unione, tra cui: spazio compiti dopo scuola, corsi di circo e parkour, serate a tema ed eventi aperti alla comunità e alla valorizzazione della città. Inoltre, abbiamo attivato lo sportello psicologico per un ulteriore supporto alla comunità.
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Ragusa
Beneficiari dei progetti: 338 minori
I progetti hanno perseguito l’obiettivo di rafforzare le competenze e l’ascolto delle disuguaglianze, grazie a laboratori sull’espressione personale di bambini e adolescenti, workshop su gestione delle emozioni e difficoltà scolastiche, laboratori di videomaking e lingua inglese, oltre che allo spazio aiuto compiti.