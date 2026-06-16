Plenitude diventa naming partner della più grande arena europea

Dal prossimo 1° luglio Paris La Défense Arena diventerà ufficialmente la Plenitude Arena, l’inizio di una nuova fase del proprio sviluppo grazie a una collaborazione strategica che posiziona Plenitude come Partner della più grande arena indoor d’Europa.

Questa partnership accompagna l’ambizione dell’Arena di affermarsi come luogo di intrattenimento del futuro: innovativo e sempre più efficiente dal punto di vista energetico. Plenitude e l’Arena condividono un impegno comune per l’eccellenza e l’innovazione, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli spettatori e l’efficienza energetica della struttura.

Oltre al nuovo nome, la partnership porta con sé iniziative concrete. Plenitude fornirà all’Arena energia elettrica certificata tramite Garanzie d’Origine francesi come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili, e realizzerà un hub di ricarica per veicoli elettrici nel parcheggio dell’edificio. Inoltre, la Società metterà a disposizione le proprie competenze per collaborare con l’Arena all’individuazione di soluzioni volte a migliorare ulteriormente le prestazioni energetiche dell’infrastruttura.

“Per Plenitude questa collaborazione va ben oltre la visibilità del brand. Riflette il nostro impegno di lungo periodo per rafforzare la presenza della Società sul mercato francese e consolidare il suo posizionamento tra i principali operatori energetici del Paese. Siamo orgogliosi di intraprendere questo percorso insieme, uniti da una visione e da ambizioni condivise per il futuro dell’Arena”, ha dichiarato Mauro Fanfoni, Head of Retail International Markets di Plenitude e Managing Director di Plenitude France.

“Questa partnership è pienamente in linea con la nostra visione e i nostri valori, in cui energia, cultura e comunità si incontrano creando una sinergia. La Francia è per noi un mercato chiave, dove il brand Plenitude sta registrando una crescita significativa”, ha dichiarato Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude.

“Paris La Défense Arena è diventata un punto di riferimento in Europa ed entra oggi in una fase cruciale del suo sviluppo. Fin dall’inizio abbiamo posto la responsabilità ambientale come elemento centrale. Oggi vogliamo andare oltre. Questa partnership con Plenitude dà concretezza a questa ambizione: unire le forze con un partner che condivide la nostra vision per una struttura di grande scala, innovativa ed efficiente energeticamente, focalizzata sull’esperienza del pubblico e sull’organizzazione di eventi di livello internazionale. Condividiamo una convinzione chiara, la responsabilità ambientale non è un costo, ma un driver di performance”, ha dichiarato Frédéric Longuépée, CEO di Paris La Défense Arena.

Plenitude, Società controllata da Eni, opera in oltre 15 Paesi nel mondo con un modello di business integrato che comprende la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di capacità rinnovabile, la vendita di energia e soluzioni energetiche a 11 milioni di clienti in Europa e una rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2030, la Società punta a raggiungere 15 GW di capacità rinnovabile installata a livello globale e 15 milioni di clienti.

In Francia, Plenitude è il quarto fornitore di energia nel segmento retail. La Società ha circa 900 MW di capacità rinnovabile installata ed è impegnata nello sviluppo di una propria rete di punti di ricarica per veicoli elettrici nel Paese.