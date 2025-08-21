Anche quest’anno, Plenitude è Main Sponsor ed Energy Partner Ufficiale de La Vuelta

L’azienda accompagnerà il gruppo ciclistico da Torino a Madrid, offrendo la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici degli organizzatori della competizione durante la manifestazione.

Plenitude rinnova, inoltre, la sponsorizzazione della Maglia Bianca e conferma Óscar Freire come ambasciatore ufficiale

Plenitude, per il quarto anno consecutivo, è main sponsor de La Vuelta 25 e rafforza il proprio ruolo di partner chiave di questa prestigiosa competizione ciclistica a livello mondiale. Anche in questa edizione, la Società sarà Energy Partner ufficiale e offrirà la possibilità di ricaricare i veicoli elettrici utilizzati dagli organizzatori de “La Vuelta” durante la manifestazione, per accompagnare il gruppo dei corridori e le rispettive squadre lungo il percorso.

Giunta alla 90ª edizione, La Vuelta quest’anno porterà con sé anche una novità storica: per la prima volta, partirà dall’Italia, attraversando anche la Francia e la Spagna, per un totale di 3.151 chilometri suddivisi in 21 tappe. In particolare, la competizione inizierà il 23 agosto nella città di Torino e si concluderà il 14 settembre a Madrid, dopo aver toccato diverse località del nord della Spagna.

Anche nel 2025, Plenitude sarà sponsor della Maglia Bianca, assegnata al miglior giovane under 26 classificato in ogni tappa. Introdotta per la prima volta durante La Vuelta nel 2019, la Maglia Bianca è stata indossata da alcuni dei più grandi talenti del ciclismo, come il danese Mattias Skjelmose nel 2024 e lo spagnolo Juan Ayuso nel 2023. Questa maglia rappresenta un nuovo capitolo nella carriera dei giovani ciclisti e riflette, al contempo, l’attenzione di Plenitude verso le nuove generazioni. Con questa partnership, la Società intende contribuire ulteriormente, attraverso lo sport, alla diffusione di valori in cui si riconosce quali l’impegno, la dedizione, la costanza e la passione.

Inoltre, anche quest’anno, il ciclista spagnolo Óscar Freire, tre volte campione del mondo di ciclismo su strada e vincitore di sette tappe della competizione, sarà l’ambasciatore di Plenitude durante La Vuelta 25.

In occasione de La Vuelta 2025, Plenitude prevede un progetto editoriale che prenderà vita sui canali social internazionali della Società, strutturato come un vero e proprio diario di viaggio in auto elettrica. Ogni chilometro percorso in elettrico diventerà così un’opportunità per raccontare concretamente il ruolo dell’azienda nei Paesi toccati da La Vuelta 25 e il suo impegno per la transizione energetica sul territorio europeo.

Nella prima tappa di Torino si scopriranno l’impianto fotovoltaico di Volpiano e le speciali colonnine di ricarica per veicoli elettrici con una veste grafica dedicata proprio alla corsa ciclistica. Il racconto proseguirà attraversando la Francia dove, grazie all’app Plenitude On The Road e all’infrastruttura di ricarica, disponibile sulla stessa app, presente sulle strade transalpine, sarà possibile fare una pausa dalla competizione per ricaricare l’auto elettrica. Infine, in Spagna, sarà possibile scoprire alcune curiosità in più sul mondo dell’eolico grazie a contenuti dedicati agli impianti di Numancia, Raposeras, Ponteceso, Barrigoso e Outes.

Infine, in occasione delle tappe italiane di Torino e Alba, un food truck di ALT Stazione del Gusto, il format di ristorazione di Enilive in collaborazione con Accademia Niko Romito, sarà presente nell’area di partenza e darà al pubblico l’opportunità di gustare alcune proposte del menù.

Plenitude

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,5 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di circa 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.