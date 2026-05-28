Plenitude Energy Partner di Primavera Sound 2026

Anche quest’anno Plenitude sarà Energy Partner ufficiale di Primavera Sound Barcelona, il Festival musicale internazionale in programma dal 3 al 7 giugno presso il Parc del Fòrum di Barcellona, appuntamento di riferimento per un pubblico globale che richiama artisti di primo piano sui propri palchi. A segnare l’edizione 2026: Massive Attack, The Cure, Gorillaz, Doja Cat, Bad Gyal, Skrillex, Peggy Gou, Carl Cox e molti altri.

La partnership tra Plenitude e Primavera Sound, avviata nel 2022, segna una svolta nel panorama dei grandi eventi musicali: nel 2022 l’evento è stato tra i primi al mondo a utilizzare batterie caricate con energia da fonti rinnovabili, in particolare da pannelli solari, per contribuire ad alimentare uno dei palchi dell’edizione. Nel 2023, la soluzione è stata estesa alle edizioni di Madrid e Porto, e nel 2024 i sistemi di accumulo hanno raggiunto nuovi livelli di efficienza, potenziando le prestazioni energetiche della manifestazione1. Nel 2025, Plenitude installa al Parc del Fòrum batterie ad alta efficienza che hanno contribuito ad alimentare ben sette palchi, tra cui il Plenitude by Nitsa Stage, realizzato in collaborazione con il celebre Nitsa, storico club di Barcellona e punto di riferimento della scena elettronica dal 1994.

Quest’anno, l’impegno di Plenitude si rinnova con un’installazione composta da 48 pannelli fotovoltaici collegati a una batteria di accumulo: un sistema che supporterà l’alimentazione con energia solare del Plenitude Stage, uno dei palchi ufficiali dell’evento. Di giorno, i pannelli cattureranno la luce del sole, mentre dopo il tramonto, l’energia raccolta accompagnerà l’esplosione dei live, contribuendo all’alimentazione del palco quando la musica accende la serata.

E proprio al calar della notte, la struttura fotovoltaica cambierà volto: grazie a un sistema di illuminazione integrata, i pannelli si trasformeranno in un’installazione artistica luminosa pensata per coinvolgere il pubblico del Plenitude Stage in uno spettacolo di luci e colori avvolgente e suggestivo.

Plenitude supporterà inoltre il fabbisogno energetico del festival grazie alla fornitura di energia elettrica certificata da garanzie di origine europee come prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili. Si tratta di un progetto concreto, in continuità con il presidio energetico realizzato nelle edizioni precedenti, rappresentazione della mission di Plenitude di rendere energeticamente più efficiente il mondo dei grandi eventi dal vivo.

Parallelamente alla presenza fisica, Plenitude svilupperà un piano di contenuti digitali prodotti grazie alla collaborazione con creator provenienti da Italia, Francia e Spagna - Paesi in cui la Società è presente nel settore del retail, della produzione di energia da fonti rinnovabili e della mobilità elettrica. Il progetto digitale nasce per coinvolgere attivamente la community online, accompagnandola alla scoperta dell’energia del Festival e della città che lo ospita sui canali social del brand. I creator racconteranno Barcellona attraverso contenuti social dedicati ad alcuni dei suoi luoghi più rappresentativi: locali storici, negozi vintage in cui trovare vestiti di seconda mano, ristoranti e posti dove gustare i piatti tipici catalani. La sera il racconto si sposterà dentro il Primavera Sound Barcelona, con contenuti live pensati per catturare e restituire l’atmosfera e l’energia del pubblico, anche a chi non potrà viverle in prima persona.

Inoltre, Plenitude offrirà la possibilità ad alcuni fortunati vincitori, che sono stati selezionati tramite un social contest rivolto ai follower della pagina Instagram di Plenitude España residenti in Spagna2, di partecipare al Primavera Sound Barcelona e assistere alle performance dei propri artisti preferiti.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da circa 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 11 milioni di clienti ed un’ampia rete di 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici in Italia e all’estero.

1 Le prestazioni energetiche della manifestazione sono state calcolate in termini di riduzione delle emissioni. La riduzione delle emissioni è stata calcolata confrontando i dati energetici dell’edizione 2024 con quelli dell’evento del 2017, sulla base del consumo effettivo di diesel e dell’energia prelevata dalla rete elettrica. Sono stati applicati i fattori di emissione ufficiali, coerenti con gli anni di riferimento e provenienti da fonti istituzionali (https://www.ree.es/en). Il calcolo ha inoltre considerato eventuali modifiche strutturali apportate al festival nel corso del tempo.

2 https://eniplenitude.es/content/dam/plenitude-es/documents/es/bases-legales-promociones/bases-legales-primavera-sound-2026.pdf