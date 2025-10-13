Plenitude entra nel mercato della Fibra ottica in Italia

Plenitude da oggi arricchisce il proprio portafoglio di soluzioni rivolto ai clienti residenziali con il servizio Fibra, fornendo una connessione Internet ultraveloce e affidabile.

L’offerta Plenitude Fibra1, basata sulla tecnologia FTTH2, consente di navigare fino a 2,5Gb/s in download e fino a 1Gb/s in upload e sarà disponibile nelle aree coperte dall’attuale partner tecnologico. Per chi volesse sottoscrivere con Plenitude un contratto di fornitura per la propria abitazione, o per chi è già cliente residenziale energia, la Società ha previsto un’offerta vantaggiosa al prezzo scontato di €16,90 al mese per tre anni, rispetto al prezzo di listino pari a €24,90 al mese. Il servizio, che prevede un contributo una tantum di attivazione pari a €39, comprende anche la fornitura di modem di ultima generazione e l’installazione con un tecnico specializzato.

Nei prossimi mesi il servizio fibra di Plenitude verrà progressivamente esteso sul territorio nazionale. Tutte le informazioni sui contenuti dell’offerta sono disponibili presso i Plenitude Store, il sito web e il servizio clienti della Società.

Per raccontare la nuova offerta al pubblico, Plenitude lancerà in Italia una campagna multimediale in cui connessione ed energia dialogano tra loro, integrandosi per semplificare la quotidianità delle persone. L’ultra-velocità della rete diventa così lo strumento per connettere persone e innovazione direttamente nelle loro case.

Vincenzo Viganò, Head of Retail Market di Plenitude, ha dichiarato: “In un mercato energetico in rapida evoluzione come quello di oggi, la vera sfida non è solo fornire servizi energetici, ma costruire una relazione di valore con i clienti. Partendo da questa esigenza, vogliamo porci sempre più come un interlocutore a 360 gradi, proponendo soluzioni integrate. Plenitude Fibra va proprio in questa direzione, ci consente di offrire un servizio vicino alla vita delle persone, coniugando energia e tecnologia in uno spazio connesso ed efficiente”.

Plenitude Fibra si aggiunge a tutta una serie di servizi per la casa offerti dalla Società, quali installazione di impianti fotovoltaici, prodotti ad alta efficienza energetica (climatizzatori, pompe di calore, scalda acqua, caldaie), soluzioni di ricarica per la mobilità elettrica (wallbox) e un’ampia gamma di polizze assicurative.

Plenitude, Società controllata da Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che integra la produzione di energia elettrica da 4,5 GW di fonti rinnovabili, la vendita di energia e di soluzioni energetiche a oltre 10 milioni di clienti ed un’ampia rete di 22.000 punti di ricarica per veicoli elettrici. Entro il 2028, la Società ha l’obiettivo di raggiungere 10 GW di capacità rinnovabile a livello globale.

1L’offerta non include il servizio voce con perdita dell’eventuale numero di telefono fisso in caso di passaggio da altro operatore (tramite migrazione o recesso).

2 FTTH è la tecnologia che porta la connessione in fibra ottica direttamente nell'abitazione o in ufficio, offrendo velocità e prestazioni internet ultra elevate grazie all'uso esclusivo di cavi in fibra di vetro invece del rame, anche nell'ultimo tratto. Questa soluzione garantisce connessioni più stabili, latenza minima e maggiore resistenza a interferenze, risultando ideale per lo streaming, il gaming e l'uso di servizi cloud.