Plenitude attiva il servizio di customer care dedicato alle persone non udenti
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Milano, 14 aprile 2022 - 11:10 CEST
- accedendo alla sezione dedicata presente sul sito eniplenitude.com
- utilizzando l’app TELLIS, disponibile per smartphone, tablet e pc, scaricabile all’indirizzo https://www.servizio-tellis.com/downloads/, nella sezione “TELLIS ACCESSO LIBERO”
- direttamente dal sito TELLIS, nella sezione TELLIS ACCESSO LIBERO
Plenitude, nuova identità di Eni gas e luce, da sempre alla continua ricerca di servizi innovativi per rispondere alle esigenze dei propri clienti, ha integrato il proprio customer care con TELLIS. Questo servizio permette alle persone non udenti di accedere all’assistenza clienti attraverso il supporto di una videochiamata con interpreti qualificati in Lingua dei Segni Italiana (LIS). Il nuovo servizio è disponibile:
Plenitude, Società Benefit controllata da Eni, si pone l’obiettivo di avere un impatto positivo sulle persone, le comunità e l’ambiente, e considera l’inclusione un valore fondamentale. Il servizio TELLIS si inserisce pienamente in questa visione, promuovendo il miglioramento dell’integrazione sociale delle persone non udenti e la riduzione delle barriere comunicative nello svolgimento delle attività nella vita quotidiana.
Contatti
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Ufficio stampa Plenitude - Milanoufficio.stampa@eniplenitude.com
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