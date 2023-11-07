Global Sustainable Supply Chain: la visione di Plenitude

Offrire il proprio contributo per un futuro migliore e accompagnare le persone nel percorso della transizione energetica: sono questi gli obiettivi che ogni giorno ispirano Plenitude. Per questo riteniamo che anche nella supply chain sia fondamentale promuovere i principi di tutela ambientale, crescita sociale e sviluppo economico.

Con questa convinzione lavoriamo insieme ai fornitori, grazie all'impegno delle società e delle persone del gruppo, per diffondere, con un approccio collaborativo di sistema, una cultura d'eccellenza lungo tutte le dimensioni ESG. Una cultura che possa consentire il conseguimento dei più alti standard di salute e sicurezza e la tutela dei diritti umani, mettendo al centro le persone: gli aspetti ambientali, sociali e di governance sono infatti parte integrante dei nostri processi aziendali tanto quanto gli aspetti tecnico-operativi, etici e reputazionali.

Costruire un rapporto di collaborazione di lungo termine con la supply chain, al fine di stimolare sinergie lungo la catena del valore, è al centro della nostra strategia, che si affida a strumenti innovativi, iniziative inclusive e momenti di confronto, leale e trasparente, per creare nuove opportunità per l'intero sistema imprenditoriale.