

Nel cuore del Tortona District, un’installazione immersiva e il debutto del nuovo continente virtuale Futura Blocks esplorano il legame tra azione individuale e progresso collettivo.

Le idee, come l’energia, prendono forma solo quando entrano in relazione. È il potere delle connessioni il motore che trasforma una visione individuale in un impatto collettivo: una prospettiva che Plenitude porta al centro della Milano Design Week 2026 con l’allestimento SUPERLINKS - People and Energy, Connected

In linea con il tema del Fuorisalone 2026, "Essere Progetto", l’azienda supera la dimensione puramente estetica del design per interpretarlo come una vera e propria rete di relazioni tra persone, spazi fisici e tecnologia. Con una presenza rafforzata che fonde materia e digitale, Plenitude lancia un messaggio: ogni singola scelta, se connessa a un sistema più ampio, può generare una nuova energia per il cambiamento.

Torneria Tortona: quando la materia diventa relazione

Il palcoscenico scelto per questa edizione è un pezzo di storia artigiana milanese: Torneria Tortona. Ex laboratorio degli anni Settanta, oggi è uno spazio che conserva il suo animo post-industriale tra ampi volumi dominati dal bianco.

Qui, varcando l'ingresso dedicato in via Novi 5, il visitatore vivrà l’ecosistema di esperienze pensate da Plenitude per la Milano Design Week, immergendosi in un ambiente scandito da luci e colori, strutturato in tre aree che portano lo stesso messaggio attraverso linguaggi diversi. Al centro domina l’esperienza immersiva: un'installazione che reagisce letteralmente alla presenza umana. I movimenti individuali generano onde luminose concentriche, ma è solo quando i presenti iniziano a coordinarsi che il sistema prende vita del tutto. Unendo le forze, i partecipanti creano ponti di luce che tagliano lo spazio, mentre suoni e colori si fondono e si amplificano. Ogni traguardo collettivo innesca una risposta sonora immediata: è la restituzione acustica dell'energia creata insieme.

Non è un caso, infatti, che il tema della connessione attraversi l’intera esperienza. Per Plenitude, oggi, connettere significa anche abilitare nuove forme di relazione tra le persone attraverso infrastrutture invisibili ma essenziali: reti che scorrono sotto la superficie e rendono possibile lo scambio continuo di energia, dati e possibilità, così come nel caso della nuova Fibra Plenitude, che estende questa logica di interazione e fluidità anche alla dimensione domestica.

Dall'astrazione si passa poi alla materia. Nel corner dedicato agli scoubidou, il gesto di intrecciare fili diventa legame concreto: qui, grazie al kit SuperLinks consegnato in omaggio a tutti i visitatori (fino a esaurimento scorte), il concetto di connessione si fa fisico, trasformandosi in un'esperienza partecipativa tangibile.

Futura Blocks: l’ultima esperienza immersiva che completa Futura by Plenitude, il pianeta virtuale di Plenitude.

La sala arcade rappresenta il punto di contatto tra il mondo fisico e la dimensione digitale. Futura, concepito come un pianeta virtuale composto da diversi "continenti" ospitati su diverse piattaforme di gioco, nasce per raccontare l’evoluzione dell’energia attraverso l’interazione e l’edutainment.

Con il debutto di Futura Blocks su Roblox, piattaforma molto conosciuta nella creazione di spazi virtuali, il progetto raggiunge la sua completezza. Non si tratta solo di un’anteprima visiva, ma del consolidamento di un ecosistema che, a fine 2025, ha già superato il milione di visualizzazioni totali, con tempi di permanenza media superiori ai quattro minuti: un dato che testimonia l’alto livello di coinvolgimento del pubblico.

Futura Blocks è, nello specifico, il continente dedicato alla costruzione consapevole. Qui, elementi diversi entrano in relazione per dare forma a strutture, percorsi e ambienti dove costruzione, efficienza energetica e qualità costruttiva convivono in equilibrio. L'estetica "blocky" del gioco, caratterizzata dai tipici volumi a blocchi della piattaforma, incontra una precisa visione progettuale ispirata al metabolismo architettonico giapponese degli anni Sessanta. Questo movimento teorizzava città capaci di crescere e modificarsi come organismi viventi, superando la rigidità urbana a favore di strutture flessibili e modulari. In questa esperienza, l'utente veste i panni del "Builder": partendo dal proprio terreno e attivando speciali Building Cards, vede materializzarsi in tempo reale abitazioni, sistemi di produzione energetica e servizi, sperimentando come ogni singola scelta costruttiva contribuisca all'equilibrio dell'intero sistema.