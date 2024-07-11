L’energia prodotta dal sole è inesauribile... e non è chiaramente l’unico motivo a renderla tra le fonti di energia rinnovabile più utilizzata.

I numeri lo confermano: il fotovoltaico nel 2024 potrebbe toccare nuove vette, dato che il 2023 ha segnato il record di 444 GigaWatt di nuova capacità.

In questa puntata Marco Scurati, grazie all’ospite Mariangiola Mollicone, Head of Western Europe Renewables and Managing Director di Plenitude Renewables Spain, ci porta alla scoperta di come i raggi del sole diventano energia.