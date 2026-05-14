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WHAT’S NEXT: Il percorso continua

14 maggio 2026

Entusiasmo e curiosità si accompagnano alla consapevolezza di entrare in un settore in continua evoluzione. Il Graduate Program in Plenitude rappresenta un’opportunità concreta di confronto con il mondo dell’energia, un ecosistema internazionale in cui competenze, visione e innovazione si intrecciano per costruire il futuro.

Scopri di più su com’è essere nel Graduate Program attraverso le voci di chi lo vive tutti i giorni.

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