Inizia la ricerca formulando una domanda o digitando una parola chiave. Scopri contenuti dedicati all’azienda, ai progetti e alle attività di Plenitude.
WHAT’S NEXT: Il percorso continua
-
14 maggio 2026
Entusiasmo e curiosità si accompagnano alla consapevolezza di entrare in un settore in continua evoluzione. Il Graduate Program in Plenitude rappresenta un’opportunità concreta di confronto con il mondo dell’energia, un ecosistema internazionale in cui competenze, visione e innovazione si intrecciano per costruire il futuro.
Scopri di più su com’è essere nel Graduate Program attraverso le voci di chi lo vive tutti i giorni.