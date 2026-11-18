En 2025, con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), pusimos en marcha la iniciativa «Ballshit», reafirmando nuestro compromiso de combatir todas las formas de discriminación.

Frases como «Es un trabajo de hombres», «Yo me ocupo del dinero» o «Quédate en tu sitio» no son simples expresiones. Son barreras invisibles que todavía hoy forman parte de la experiencia de muchas mujeres, limitan sus oportunidades y perpetúan las desigualdades.

Para la ocasión, distribuimos las «Ballshit» en los Flagship Stores de la empresa y las promocionamos a través de nuestros canales de redes sociales. Se trata de pelotas ilustradas por artistas como Isabella Bersellini, concebidas para «aplastar», tanto física como metafóricamente, las frases estereotipadas impresas en su superficie.

El proyecto da continuidad estratégica a las iniciativas impulsadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). En ese contexto, en colaboración con el equipo de baloncesto Olimpia Milano, el lenguaje del deporte se convirtió en una herramienta eficaz de sensibilización social. El uso en la cancha, durante los calentamientos, de balones con prejuicios profundamente arraigados permitió amplificar el mensaje de igualdad y respeto, llegando a un público amplio y diverso.