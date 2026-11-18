ZustainabilitY Board
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2025, renovamos nuestro compromiso de combatir todas las formas de discriminación a través de una campaña de gran valor simbólico.
En 2025, con motivo del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo), pusimos en marcha la iniciativa «Ballshit», reafirmando nuestro compromiso de combatir todas las formas de discriminación.
Frases como «Es un trabajo de hombres», «Yo me ocupo del dinero» o «Quédate en tu sitio» no son simples expresiones. Son barreras invisibles que todavía hoy forman parte de la experiencia de muchas mujeres, limitan sus oportunidades y perpetúan las desigualdades.
Para la ocasión, distribuimos las «Ballshit» en los Flagship Stores de la empresa y las promocionamos a través de nuestros canales de redes sociales. Se trata de pelotas ilustradas por artistas como Isabella Bersellini, concebidas para «aplastar», tanto física como metafóricamente, las frases estereotipadas impresas en su superficie.
El proyecto da continuidad estratégica a las iniciativas impulsadas con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre). En ese contexto, en colaboración con el equipo de baloncesto Olimpia Milano, el lenguaje del deporte se convirtió en una herramienta eficaz de sensibilización social. El uso en la cancha, durante los calentamientos, de balones con prejuicios profundamente arraigados permitió amplificar el mensaje de igualdad y respeto, llegando a un público amplio y diverso.
Promover una cultura basada en el respeto y la igualdad de oportunidades constituye un compromiso estructural y continuo para la empresa. Garantizar un entorno profesional libre de desigualdades requiere medidas concretas: desde programas continuos de formación interna e iniciativas de concienciación financiera hasta la adopción de una comunicación inclusiva.
En este marco, la campaña «Ballshit» actúa como símbolo: la igualdad de género es una responsabilidad colectiva, y reconocer el valor de cada persona es un paso fundamental para construir una sociedad y un futuro libres de discriminación.
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Las iniciativas de Plenitude contra la violencia psicológica con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Educación financiera e igualdad de género: un programa dirigido a las personas de Plenitude para fomentar la concienciación y sensibilizar sobre la violencia económica.
De la certificación UNI/PdR 125:2022 a las medidas en favor de la igualdad de oportunidades: la estrategia de la empresa para proteger y apoyar a las personas que la integran.