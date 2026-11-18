Entre finales de 2024 y principios de 2025, desarrollamos un programa interno para promover la educación económico-financiera, con especial atención a las cuestiones de género. El proyecto, desarrollado en colaboración con Rame, una organización comprometida con la promoción de la educación financiera, tenía un doble objetivo: aumentar la concienciación de las personas que forman parte de nuestra empresa y proporcionarles herramientas prácticas para gestionar sus recursos de forma más eficaz y alcanzar sus objetivos.

La conciencia financiera puede contribuir a reforzar la autonomía individual. Comprender los mecanismos básicos, saber gestionar los propios recursos y planificar el futuro financiero no son solo competencias prácticas, sino que también pueden convertirse en herramientas de empoderamiento.

Sin embargo, en este ámbito persiste una importante brecha de género. Muchas mujeres siguen enfrentándose a desigualdades salariales y a menores oportunidades de inversión. A ello se suma la violencia económica: una forma sutil de abuso de poder que limita el acceso a los recursos, controla los gastos y menoscaba la autonomía para tomar decisiones.