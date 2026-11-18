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Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Educación financiera e igualdad de género: un programa dirigido a las personas de Plenitude para fomentar la concienciación y sensibilizar sobre la violencia económica.
Entre finales de 2024 y principios de 2025, desarrollamos un programa interno para promover la educación económico-financiera, con especial atención a las cuestiones de género. El proyecto, desarrollado en colaboración con Rame, una organización comprometida con la promoción de la educación financiera, tenía un doble objetivo: aumentar la concienciación de las personas que forman parte de nuestra empresa y proporcionarles herramientas prácticas para gestionar sus recursos de forma más eficaz y alcanzar sus objetivos.
La conciencia financiera puede contribuir a reforzar la autonomía individual. Comprender los mecanismos básicos, saber gestionar los propios recursos y planificar el futuro financiero no son solo competencias prácticas, sino que también pueden convertirse en herramientas de empoderamiento.
Sin embargo, en este ámbito persiste una importante brecha de género. Muchas mujeres siguen enfrentándose a desigualdades salariales y a menores oportunidades de inversión. A ello se suma la violencia económica: una forma sutil de abuso de poder que limita el acceso a los recursos, controla los gastos y menoscaba la autonomía para tomar decisiones.
El programa se desarrolló en varias fases, combinando encuentros con autores y docentes, como Francesca Cavallo y Edoardo Lozza, con sesiones técnicas centradas en la definición de objetivos financieros y estrategias de inversión, impartidas por expertas del sector como Paola Iannello, Monica Vitali y Ginevra Zucconi.
El proyecto concluyó en vísperas del Día Internacional de la Mujer con un evento global titulado «Libertad financiera: una herramienta de empoderamiento para las mujeres». Además de los testimonios de compañeras y compañeros de Plenitude, participó en el encuentro la economista y ensayista Ginevra Bersani Franceschetti, para reafirmar la importancia de la autonomía económica de las mujeres.
Este programa de concienciación forma parte de nuestro compromiso estructural, que mantenemos a diario tanto dentro como fuera de la organización. En línea con los objetivos de nuestra condición de Società Benefit, combatir la brecha de género requiere medidas tangibles y cuantificables. Proporcionar competencias prácticas para gestionar el dinero puede contribuir a tomar decisiones más informadas y reforzar la autonomía individual.
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Las iniciativas de Plenitude contra la violencia psicológica con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2025, renovamos nuestro compromiso de combatir todas las formas de discriminación a través de una campaña de gran valor simbólico.
De la certificación UNI/PdR 125:2022 a las medidas en favor de la igualdad de oportunidades: la estrategia de la empresa para proteger y apoyar a las personas que la integran.